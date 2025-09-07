NYT “한국에 외교적 경각심”…WP “한미 관계 시험대에 올려”

해외 주요 외신들은 미국 이민 당국의 조지아주 서배너의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에 대한 대대적인 단속과 한국인 직원들의 대규모 체포 소식을 비중있게 다루고 있다. 이번 사태가 단순한 불법 이민 단속을 넘어 미국내 투자 여건에 대한 의구심을 키우고, 나아가 한미 관계에도 상당한 영향을 줄 수 있다는 것이다. 일각에선, 트럼프 행정부의 자국 내 제조업 역량 강화와 이민자 단속 확대라는 역점 정책 목표가 충돌하면서 한국 기업이 희생양이 됐다는 분석도 나온다.
뉴욕타임스(NYT)는 6일(현지 시간) 조지아주 현대·LG 합작 배터리 공장 이민 단속 뉴스를 전하면서 “한국에 외교적 경각심(diplomatic alarm)를 불러일으켰다”라고 평가했다. 이번 조치가 지난달 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 만나 미국에 배터리 제조 분야를 포함해 1500억 달러(약 208조 원) 규모 투자를 약속한 가운데 나왔다고도 지적했다. NYT는 한 경영 컨설턴트를 인용해 “돈은 원하지만 사람은 원하지 않는다는 상충된 메시지를 통해 아시아권 기업에 충격을 주고 있다”고 전했다.
워싱턴포스트(WP)도 한미 관계에 미칠 파장에 주목했다. WP는 이날 ‘현대차 공장 이민 단속, 한미 관계 시험대’란 제목의 기사에서 “한국은 관세율을 낮추기 위해 대미 투자를 강조하는 민감한 상황에 놓여 있다”라며 “현대·LG 등 한국 대기업이 투자 추진 역할을 맡았으나 이번 단속 조치로 관세 후속 협상과 대미 투자 향방 등에 큰 영향을 미칠 수 있다“고 지적했다. 미국 내 투자를 강조하면서도, 실질적인 사업 환경이 조성되지 못하고 있다는 국내 기업 불안감을 전한 것이다.
영국 BBC방송은 ”미국 내 제조업 강화와 불법 이민 단속이라는 트럼프 대통령의 두 가지 핵심 정책 목표 사이에 긴장을 불러일으키는 사안“이라고 짚었다. 영국 일간 가디언도 “이번 체포 사태는 미국의 주요 동맹국이자 투자국 한국과의 관계 악화로 이어질 수 있다”라고 관측했다.
한국과 산업 및 대미 수출 구조가 비슷한 일본 역시 트럼프 행정부 2기 들어 대규모 대미 투자를 준비해온 가운데 이번 현대차 공장 단속 파장을 주시하고 있다. 요미우리신문은 “한미 양국은 8월 정상회담을 했고 한국은 대미 투자 확대를 약속했지만, 경제 협력 기운에 찬물을 끼얹는 사태가 될 수 있는 상황”이라고 분석했다.
니혼게이자이신문은 현대차 등이 관여한 배터리 공장은 한국의 대미 투자 대표 사례로 인식됐다고 전하면서 “양국 간 관계에 찬물을 끼얹는 사태가 될 수 있다”고 전했다. 그러면서 “이번 수색은 미국 정부의 단속이 아시아계 등에도 확대되고, 외국계 기업 공장도 대상이 될 수 있음을 보여줬다”라고 평가했다. 또 일본 포함 미국에 투자한 외국계 기업들이 경계심을 높일 상황이라고 진단했다.
