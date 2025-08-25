트럼프 측근 고든 창 ‘한국서 숙청-혁명’ 트럼프 글에 “땡큐”

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근으로 꼽히는 고든 창 변호사가 25일(현지 시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터 계정에)에 트럼프 대통령의 “한국에서 사업을 할 수 없다”는 내용의 게시물을 공유하며 “감사합니다”라고 밝혔다. 고든 창은 앞서 미국 정치 매체 ‘더힐’에 ‘한국 반미 대통령이 워싱턴에 온다’는 제목의 기고문을 올렸다.
이날 창 변호사는 자신의 X에 내란 특검의 한덕수 전 국무총리 구속영장 신청과 관련해 “한국의 애국자들이여, 지금은 한덕수를 보호할 시간이다” “트럼프 대통령께, 이재명 대통령에게 한국의 민주주의에 대한 공격을 막아야 한다고 얘기해주세요”라는 글을 올렸다. 이는 트럼프 대통령이 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있나? 숙청이나 혁명처럼 보인다”는 글을 올리기 전이다.
그는 이날 “한국의 민주주의가 죽어가고있다. 이 대통령을 제거하자! 윤석열 전 대통령에게 자유를!”이라는 글도 게시했다.
앞서 이달 초 더불어민주당 대표에 정청래 의원이 당선됐을 때에는 “정청래는 1989년 미국 대사관저에 폭탄을 터뜨리고, 직원들을 인질로 삼고 건물을 불태우려 했다”고 글을 올린 바 있다.
한편 트럼프 대통령은 이날 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있나? 숙청이나 혁명처럼 보인다”며 “우리는 이런 상황에는 거기서 사업을 할 수 없다”고 밝혔다. 한미 정상회담이 개최되기 3시간 전에 벌어진 일이다.
