우크라, 트럼프에 선물…미국산 무기 138조원 어치 구매 의향

FT, 우크라 측 제안서 입수해 보도
우크라이나가 미국으로부터 안보를 보장 받기 위해 1000억 달러(약 138조 원) 규모의 미국산 무기를 구매하겠다는 방안을 마련한 것으로 알려졌다.
푸틴과 회담 앞두고 ‘내편 만들기’ 차원
도널드 트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령의 일방적 주장에 기울지 않도록 하기 위한 조치로 풀이된다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 18일(현지 시간) 이러한 내용이 담긴 제안서를 입수해 보도했다.
제안서에 따르면 우크라이나는 미국과 500억달러 규모의 드론 공동생산 협정도 추진할 계획이다.
우크라이나가 유럽 동맹국들과 사전에 공유한 이 안보 협력안은 트럼프 대통령과의 회담에 앞서 협상 의제로 제시됐다.
FT는 문건에 구체적인 무기 조달 품목이 명시되지는 않았지만, 최소 10기의 패트리엇 방공체계와 주요 미사일 등 구매 의사를 밝힌 것으로 보인다고 전했다.
외신 등은 이번 협상안이 우크라이나 입장에서 러시아를 견제할 수 있는 수단 중 하나라고 보고 있다.
FT는 문건이 최근 알래스카에서 푸틴 대통령과 회담한 트럼프 대통령이 러시아 측 입장에 기울 수 있다는 우려 속에서 우크라이나가 대안을 제시한 것이라고 보도했다.
문건에는 또 “지속 가능한 평화는 푸틴에 대한 양보가 아니라 미래 침략을 억지할 강력한 안보 틀에 기초해야 한다”고 명시돼 있다고 한다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0