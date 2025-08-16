[속보]트럼프-젤렌스키, 18일 백악관 회동…미·러·우 3자회담 논의

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 오는 18일 백악관에서 정상회담을 갖는다.
16일(현지 시간) 영국 일간 텔레그래프 등 외신은 트럼프 대통령이 알래스카에서 미러회담을 마친 후 젤렌스키 대통령과 1시간 이상 통화하며 이 같이 말했다고 보도했다. 통화에서 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 결과를 공유한 것으로 알려졌다.
젤슨스키 대통령은 이날 오전 “월요일(18일) 워싱턴에서 트럼프 대통령과 전쟁 종식에 대한 모든 세부 사항을 논의할 계획이다”라며 “초대해줘서 감사하다”라고 밝혔다.
이어 “우리는 우크라이나와 미국, 러시아의 3자 회담에 대한 트럼프 대통령의 제안을 지지한다”며 “우크라이나는 주요 사안이 정상급에서 논의될 수 있으며 3자 형식이 적합하다”고 강조했다.
그러면서 “신뢰할 수 있는 안보보장으로 가는 모든 단계에 미국과 유럽이 함께 연관되는 게 중요하다”며 “우크라이나 안보보장과 관련한 미국 측의 긍정적 신호에 대해 논의했다”고 했다.
한편 트럼프 대통령과 푸틴 대통령 간 ‘알래스카 회담’은 휴전 합의 없이 종료됐다. 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 미국 알래스카주(州) 앵커리지에서 푸틴 대통령과 약 3시간 회담한 뒤 연 공동 기자회견에서 우크라이나 전쟁 휴전과 관련한 쟁점을 전부 해결하지는 못했다고 밝혔다.
이날 푸틴 대통령은 모두 발언을 먼저 시작했다. 그는 “(트럼프 대통령 말처럼) 우크라이나의 안보가 반드시 확보돼야 한다는 데 동의하고 우리는 이를 위해 노력할 준비가 돼 있다”고 말했다. 그러면서 “우크라이나 전쟁의 근본 원인(서방의 동진)을 제거해야 한다”고 강조했다. 이를 두고 주요 외신들은 푸틴이 우크라이나에 대한 강경한 입장에 변화가 없다는 점을 내비친 것이라고 분석했다.
다만 이날 푸틴 대통령은 후속 협상 가능성을 내비쳤다. 기자회견이 끝날 때쯤 트럼프 대통령이 “아마도 아주 곧 다시 만나게 될 것”이라고 말하자, 푸틴 대통령은 “다음번에는 모스크바에서”라고 말을 보탰다.
이번 회담은 푸틴 대통령에겐 큰 성과라는 평가가 나온다. 서방의 고립 시도에도 미국 대통령의 환대를 받으며 국제 무대의 중심에 복귀했기 때문이다.
한 보고서는 트럼프 대통령이 이날 푸틴 대통령과 3시간 동안 회담을 가지면서 우크라이나의 평화를 확보하는 데는 실패했지만, 부분적 휴전이 가까운 미래에 가능할 것으로 보인다고 분석했다.
다만 트럼프 대통령은 이날 푸틴 대통령과 회담한 뒤 합의를 매듭짓는 것은 “젤렌스키에게 달려 있다“며 우크라이나를 압박했다.
트럼프 대통령은 미러 정상회담 직후 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “오늘 푸틴 대통령과 합의가 이뤄진 것이 아니다”라면서 “우크라이나가 (미러 정상이 논의한 휴전 조건에) 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다”고 강조했다. 또 젤렌스키 대통령에게 하고 싶은 조언이 무엇이냐는 질문에 “합의하라는 것”이라고 답했다.
이를 두고 트럼프 대통령이 향후 우크라이나 전쟁 휴전 합의를 위해 대러시아 제재 강화 등 러시아에 대한 압박보다는 우크라이나에게 기존 입장에서 물러설 것을 요구하는 쪽에 무게를 두고 있는 것 아니냐는 추측이 나온다.
댓글 0