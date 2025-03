도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 2019년 6월 29일 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에 참석해 악수하는 모습. 오사카=AP/뉴시스



로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미 워싱턴 DC 존 F. 케네디 공연예술센터에서 “시진핑 주석과 그 아래 최고위급 (중국) 인사들이 너무 머지않은 미래에(in the not too distant future) 미국에 올 것”이라고 말했다.트럼프 대통령은 최근 몇 주간 연이어 백악관을 찾았던 해외 정상들에게 워싱턴의 바뀐 모습을 물어봤다고 발언하던 도중 시 주석의 방미 예정을 언급했다.앞서 10일 미국 월스트리트저널(WSJ)은 오는 6월 트럼프 대통령과 시 주석간 회담을 위한 양국 논의가 시작됐다고 보도했다. 특히 두 지도자 모두 6월 태생인 만큼 두 정상이 ‘생일’이 낀 달에 회담을 개최하는 의미가 있다고 WSJ는 전했다.