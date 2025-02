ⓒ뉴시스

9일(현지시각) 영국 BBC에 따르면 해리포터 1편 ‘해리포터와 현자의 돌’(Harry Potter and the Philosopher‘s Stone) 하드커버가 전날 영국 페인턴의 NLB 옥션스 경매에서 2만1000파운드(약 3800만원)에 낙찰됐다.해리포터 1편의 제목은 ’해리포터와 현자의 돌‘이지만 미국에서 출간될 때 ’해리포터와 마법사의 돌‘(Harry Potter and the Sorcerer’s Stone)로 바뀌어 세계에 알려졌다.경매소 소유주인 대니얼 피어스는 “영국 브릭샴 지역에서 최근 별세한 남성의 소지품 가운데서 이 책을 찾았다”며 “발견 당시 이 책은 버려질 폐품 더미에 있었다”고 말했다.그는 이번에 경매된 책이 초판본 500부 중 도서관에 배포된 300부 가운데 한 권이었다고 설명했는데, 책의 뒷면에 인쇄된 ‘철학자’라는 단어의 철자가 잘못 적힌 것이 초판본의 특징 중 하나로 알려졌다.[서울=뉴시스]