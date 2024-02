조 바이든 미국 대통령이 우크라이나에 대한 원조를 독려하면서 블라미디르 푸틴 러시아 대통령이 굳건한 데 비해 미국이 안이하게 물러나 있다고 말했다.8일 블룸버그통신에 따르면 바이든 대통령은 전날 뉴욕시에서 열린 모금 행사에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 “굳건히 서 있다“(be on the balls of heels)면서 “그런데 우리는 무엇을 하고 있나? 물러나서?”라고 반문했다.대통령의 발언은 상원이 우크라이나에 대한 미국의 지원을 600억 달러 이상 확보하게 될 국경 안보와 이민에 관한 초당적 협정을 막기로 투표한 지 몇 시간 만에 나온 것이다. 대선의 공화당 선두후보인 도널드 트럼프 전 대통령은 공화당 의원들에게 이 협정을 거부할 것을 촉구했다.바이든은 우크라이나의 탄약과 무기 공급이 줄어들고 올 봄 전투가 격화될 것으로 예상되는 가운데 우크라이나가 전쟁에서 중요한 지점에 와 있다고 경고했다.바이든은 그러면서 “미국은 필수적인 국가인데, 미국이 일에서 물러나 있으면 어떻게 될까”라고 물었다.“그러면 중동에서는 무슨 일이 일어날까. 대만해협? 아시아에서는 무슨 일이 일어나는가? 우크라이나는 어떻게 되나?”라며 기부자들에게 미국의 역할의 중요성을 강조했다.(서울=뉴스1)