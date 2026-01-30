신승태, 빚보증에 父 암투병 가족사 고백…박서진 “우리집 같다” 공감

오는 31일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 박서진이 ‘살림남’ 고정을 두고 라이벌 구도를 형성 중인 ‘트로트 야생마’ 신승태의 집을 찾아 예측 불가한 만남을 갖는 모습이 그려진다.
이날 방송에서 신승태의 초대를 받은 박서진은 데님 풀착장에 진주 목걸이까지 더한 ‘꾸꾸꾸’ 스타일로 등장해 눈길을 끈다. 그는 “이 분을 만나려면 절대 편하게 만날 수 없다, 매 순간이 긴장의 연속”이라며 그동안 ‘살림남’ 고정을 노리는 신승태를 향한 은근한 견제와 긴장감을 드러내 웃음을 안긴다.
이어 신승태는 ‘살림남’을 위해 부모님과 누나까지 총출동한 가족 완전체와 자신의 집을 방송 최초로 공개하는 등 본격적인 존재감을 드러낸다. 과연 신승태가 ‘살림남’ 고정 멤버로 합류하게 될지 관심이 쏠리는 가운데, 박서진은 집 구경 도중 포착한 수상한 흔적을 보고는 “여자 친구가 있는 것이 아니냐”며 신승태에게 돌연 연애 의혹을 제기해 현장을 술렁이게 만든다. 과연 신승태 열애설의 진실은 무엇일지 궁금증이 더욱 커진다.
이어 신승태 가족의 숨겨진 사연이 공개되며 분위기는 반전된다. 빚보증으로 집이 경매에 넘어갔던 과거사부터 신승태 아버지의 암 투병과 극복까지 이어진 이야기에 박서진은 “마치 우리 집 이야기 같았다”며 깊은 공감을 드러낸다. 비슷한 아픔을 겪으며 가까워진 박서진과 신승태, 두 남자의 인연은 과연 어떤 새로운 이야기로 이어질지 본 방송에 더욱 이목이 집중된다.
