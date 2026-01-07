33kg 감량 후 요요…강재준 “5kg 다시 늘었다”

코미디언 강재준이 요요현상을 겪고 있다고 솔직하게 털어놨다. 다이어트 성공 이후 부상으로 운동을 쉬면서 체중이 다시 늘어난 근황이 공개되며 공감을 얻고 있다.
강재준은 6일 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 아내 이은형, 아들 현조와 함께 떡국을 먹으며 새해를 맞는 모습을 전했다. 그는 “마라톤 이후 발목이 아파 운동을 못 했다”며 “그러다 보니 계속 먹기만 해서 살이 쪘다”고 말했다.
이어 “5kg 정도 다시 늘었다”고 덧붙였다. 강재준은 앞서 꾸준한 운동과 식단 관리로 약 33kg 감량에 성공해 화제를 모은 바 있다. 그는 아들을 바라보며 “현조야, 아빠 어떡하냐. 살쪄가지고”라고 말해 웃음을 자아냈다.
이은형은 아들의 식성을 언급하며 또 다른 일화를 전했다. 그는 “아침에 현조랑 약과 사투를 벌였다”며 “선물로 받은 약과를 식탁에 올려놓고 떡국을 끓이는 사이 현조가 조용하길래 보니, 식탁에 올라가 이미 약과를 입에 넣고 있더라”고 말했다. 이어 “단맛을 보자마자 동공이 확장됐다”고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.
영상은 다이어트 이후 요요를 겪는 현실적인 고민과 육아 일상이 자연스럽게 어우러지며 시청자들의 공감을 끌어냈다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
