‘컴백’ 리센느, ‘립밤’ 콘셉트 포토 공개…몽환·러블리 비주얼

20일 리센느는 공식 SNS를 통해 오는 25일 오후 6시 발매되는 세 번째 미니앨범 ‘립밤’(lip bomb)의 밤(BALM) 버전 개인 및 단체 콘셉트 포토를 게재했다.
공개된 콘셉트 포토 밤 버전 속 리센느는 독보적인 비주얼과 화이트와 핑크 톤의 스타일링으로 러블리한 무드를 발산했다. 리센느는 오묘한 눈빛으로 카메라를 응시하고 커다란 소품을 활용해 더욱 콘셉추얼한 사진을 완성했다.
특히 밤 버전에서는 리센느의 러블리하면서도 몽환적인 매력이 한층 돋보인다. 멤버들은 커다란 선물 박스에서 막 튀어나온 듯한 포즈와 풍선껌을 부는 제스처로 색다른 분위기를 연출했다. 또한 화려한 액세서리를 장착하고 청초한 매력을 뽐내 시선을 사로잡았다.
미니 3집 ‘립밤’에는 더블 타이틀곡 ‘하트 드랍’(Heart Drop)과 ‘블룸’(Bloom)을 비롯해 ‘러브 에코’(Love Echo), ‘헬로 엑스오’(Hello XO), ‘MVP’ 등 총 5곡이 수록됐다. 이번 앨범의 메인 향기 ‘베리’는 크랜베리 ‘하트 드랍’, 블랙베리 ‘블룸’, 라즈베리 ‘러브 에코’, 스트로베리 ‘헬로 엑스오’, 블루베리 ‘MVP’가 지닌 각기 다른 색과 맛의 조화로부터 탄생했다.
‘립밤’은 우리의 입술에 바른 베리 향 립밤처럼 마음을 부드럽게 감싸고, 노래로 리센느의 향기를 널리 퍼뜨리겠다는 뜻을 담았다. 자신을 믿고 피어나는 나와 우리의 여정, 그리고 모두가 기다려온 순간을 향해 나아가는 진심의 메시지를 전할 예정이다.
한편 리센느의 미니 3집 ‘립밤’은 오는 25일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.