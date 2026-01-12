한동훈 “前윤리위장이 당게 문제 안된다 하니까 잘라버려”

한동훈 전 국민의힘 대표가 지난 9일 서울 동대문구 아르코에서 열린 국민의힘 동대문을 당협 신년회에서 초청 강연을 하고 있다. 2026.1.9/뉴스1

한 전 대표는 “저나 제 가족이 당원이 아닌 시점의 글들을 포함시켰다”며 “그건 당연히 저희 글일 수가 없다”고 했다. 이어 “그거 가지고 숫자를 늘렸다”며 “의도적인 것”이라고 했다. 그러면서 “김건희 여사 개 목줄 채워라, 단두대를 어떻게 해라, 국민의힘 황우여 전 비상대책위원장과 나경원 의원을 원색 비판하고, 개혁신당 이준석 대표가 어디 갔다 이러는 것”이라며 “그거를 전부 다 제 가족이 쓴 것처럼 얘기해 왔다”고 했다.