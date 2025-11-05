‘현빈♥’ 손예진, 긴 머리 과감히 싹둑…“짧은 머리도 완벽”

배우 손예진이 단발머리로 변신한 근황을 전했다.
손예진은 5일 자신의 인스타그램에 “m2美度 #콜라겐에센스”라는 글과 함께 짧은 영상을 게시했다. 영상 속 손예진은 음료 형태의 콜라겐 보충제를 마시며 자연스러운 미소를 짓고 있다. 캐주얼한 니트 차림에도 단정한 단발 헤어스타일이 청순한 분위기를 자아냈다.
팬들은 “예뻐요”, “짧은 머리가 정말 잘 어울린다”, “늘 같은 자리에서 빛난다” 등의 반응을 남기며 손예진의 여전한 미모를 칭찬했다.
손예진은 2001년 드라마 ‘맛있는 청혼’으로 데뷔한 이후, 드라마 ‘여름향기’, ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘서른, 아홉’ 등에서 활약했다. 영화 ‘클래식’, ‘내 머리 속의 지우개’, ‘덕혜옹주’, ‘협상’ 등으로도 대중의 사랑을 받았다.
그는 2022년 3월 배우 현빈과 결혼해 같은 해 11월 아들을 품에 안았다. 올해는 영화 ‘어쩔 수가 없다’에 출연했으며, 향후 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’과 ‘버라이어티’를 통해 복귀할 예정이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
