‘현빈♥’ 손예진, 긴 머리 과감히 싹둑…“짧은 머리도 완벽”

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 11월 5일 15시 07분

배우 손예진이 단발머리로 변신한 근황을 공개했다. 콜라겐 음료를 마시며 청순한 미소를 짓는 영상이 공개돼 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다. 손예진 인스타그램
배우 손예진이 단발머리로 변신한 근황을 전했다.

손예진은 5일 자신의 인스타그램에 “m2美度 #콜라겐에센스”라는 글과 함께 짧은 영상을 게시했다. 영상 속 손예진은 음료 형태의 콜라겐 보충제를 마시며 자연스러운 미소를 짓고 있다. 캐주얼한 니트 차림에도 단정한 단발 헤어스타일이 청순한 분위기를 자아냈다.

팬들은 “예뻐요”, “짧은 머리가 정말 잘 어울린다”, “늘 같은 자리에서 빛난다” 등의 반응을 남기며 손예진의 여전한 미모를 칭찬했다.

손예진은 2001년 드라마 ‘맛있는 청혼’으로 데뷔한 이후, 드라마 ‘여름향기’, ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘서른, 아홉’ 등에서 활약했다. 영화 ‘클래식’, ‘내 머리 속의 지우개’, ‘덕혜옹주’, ‘협상’ 등으로도 대중의 사랑을 받았다.

그는 2022년 3월 배우 현빈과 결혼해 같은 해 11월 아들을 품에 안았다. 올해는 영화 ‘어쩔 수가 없다’에 출연했으며, 향후 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’과 ‘버라이어티’를 통해 복귀할 예정이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
