‘주토피아2’, 전편 신드롬 잇나…“흥행수익 10억 달러 돌파” 예측

최근 해외 박스오피스 분석 매체 박스오피스 시어리(Box Office Theory)는 “‘주토피아2’가 개봉 첫 주말 최대 1억 3000만 달러(1871억 6100만 원)의 수익을 거둘 것”이라고 전망했다.
이 같은 예측치는 2025년 글로벌 흥행작 ‘마인크래프트 무비’(1억 6200만 달러), ‘릴로 & 스티치’(1억 4600만 달러)에 이어 세 번째로 높은 수치로 그 의의를 더하고 있다. 특히 ‘주토피아2’는 공개되는 선재마다 폭발적인 반응을 모으고 있는 바, 이번 작품이 예측을 뛰어넘고 2025년 오프닝 신기록을 세울 수 있을지 더욱 주목된다.
또한 전작 ‘주토피아’가 개봉 당시 북미에서 3억 4,100만 달러(4909억 3770만 원), 전 세계적으로는 10억 2000만 달러(1조 4684억 9400만 원)의 흥행 수익을 기록한 만큼, 이번 ‘주토피아2’ 역시 글로벌 흥행 10억 달러 돌파가 유력하다는 전망이 잇따르고 있다. 해외 매체 더게이머(THEGAMER)는 “‘주토피아2’는 10억 달러의 흥행을 달성할 가능성이 높다”며 전작의 성공을 잇는 또 하나의 메가 히트작 탄생을 긍정적으로 내다봤다.
또한 앞서 개봉한 디즈니 대표 애니메이션의 후속작인 ‘모아나2’와 ‘인사이드 아웃2’가 국내외에서 폭발적인 흥행을 기록한 가운데, 오는 11월 26일 개봉을 앞둔 ‘주토피아2’가 그 흥행 릴레이를 이어갈 수 있을지 또한 주요 관전 포인트로 손꼽힌다.
해외 주요 매체들 역시 “‘주토피아2’는 2025년 최고의 영화 중 하나가 될 것” “‘인사이드 아웃2’ 만큼의 놀라움을 선사할 작품이며 2025년 꼭 봐야 하는 가족 영화” 등 기대감을 전하고 있어 더욱 기대를 모은다.
한편 ‘주토피아2’는 다시 돌아온 ‘주토피아’ 최고의 콤비 ‘주디’와 ‘닉’이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 ‘게리’를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 수사 어드벤처다. 오는 11월 26일 개봉.
