‘한화 찐팬’ 페퍼톤스 이장원, 플레이오프 5차전 시구 출격

밴드 페퍼톤스(PEPPERTONES) 멤버 이장원이 한국 시리즈 진출이 걸린 플레이오프 5차전 시구자로 나선다.
이장원은 24일 오후 6시 30분 대전한화생명볼파크에서 진행되는 ‘2025 KBO 포스트시즌’ 한화 이글스와 삼성 라이온즈 경기에서 시구를 맡는다. 양 팀은 4차전까지 2승 2패씩을 기록한 가운데, 이날 한국 시리즈 진출이 걸린 최종전을 펼치게 됐다.
한화 이글스의 오랜 팬으로 잘 알려진 이장원은 평소 방송 등을 통해 팀에 대한 애정을 여러 차례 공개적으로 표현해 왔다. 한화 이글스와의 인연도 깊다. 이장원은 한화 이글스의 ‘찐팬’으로서 ENA&채널십오야 예능 ‘찐팬구역’에 고정 출연한 것을 비롯해 페퍼톤스의 대표곡 ‘슈퍼판타스틱’(Superfantastic)은 한화 이글스 내야수 심우준의 응원가로 사용되며 특별한 인연을 이어오고 있다.
한국 시리즈 진출이 걸린 5차전 마운드에 오르게 된 이장원은 시구로 감동의 장면을 만들어낼 것으로 기대된다. 이장원은 “평소 열렬히 응원해 온 팀의 가을 야구에 직접 참여하게 돼 영광이다”라며 “한화 이글스의 승리를 기원하며, 좋은 시구를 보여드릴 수 있도록 열심히 준비하겠다”라고 소감을 전했다.
한편, 이장원이 속한 페퍼톤스는 오는 12월 12~14일 서울 서대문구 연세대학교 신촌캠퍼스대강당에서 연말 콘서트 ‘2025 페퍼톤스 콘서트 ’공명‘’을 개최한다. 페퍼톤스는 팬들과 같은 진동으로 울리며 ‘공명’의 순간을 함께 맞이할 것을 예고했다.
