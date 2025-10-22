아이들, 첫 일본 아레나 투어 성공적 마무리…오리콘 1위 탈환

아이들은 지난 18일과 19일 양일간 일본 효고현 고베시 지라이온 아레나 고베에서 ‘2025 아이들 첫 번째 일본 투어 [逢い-dle]’를 개최했다. 관객들로 가득 찬 공연장에서 아이들은 강렬한 밴드 라이브, 퍼포먼스와 함께 팬들의 마음을 저격하는 풍성한 세트리스트로 현장을 달궜다.
아이들은 고베 공연에서 최근 발매한 일본 EP ‘아이들’(i-dle)의 타이틀곡으로 오프닝을 장식했다. ‘i-dle’은 발매 직후 일본 오리콘 일간 차트 1위 및 각종 글로벌 플랫폼 차트를 석권한 만큼 현장의 반응도 남달랐다. 특히 앨범은 18일 기준 다시 오리콘 일간 차트 정상을 탈환하면서 일본 투어와 함께 흥행을 이어갔다.
또한 공연에서는 ‘아이들’의 수록곡과 ‘퀸카’(Queencard), ‘나는 아픈 건 딱 질색이니까’(Fate) 일본어 버전을 비롯해 ‘클락션’(Klaxon), ‘와이프’(Wife), ‘걸프렌드’(Girlfriend), ‘알러지’(Allergy), ‘말리지 마’, ‘마이 백’(MY BAG), ‘톰보이’(TOMBOY), ‘굿 띵’(Good Thing) 등 아이들의 대표곡 무대들이 펼쳐졌다.
특히 ‘라타타’(LATATA), ‘한’(一), ‘세뇨리타’(Senorita), ‘어-오’(Uh-Oh), ‘덤디 덤디’(DUMDi DUMDi) 등 기존 히트곡들도 현지에서 발매했던 일본어 버전으로 열창해 특별한 추억을 선사했다. 더불어 지난달 발매한 우기의 솔로곡 ‘M.O.’를 즉석에서 일부 선보이고, 내달 발매되는 미연의 솔로 앨범을 언급하며 기대를 높였다.
아이들은 “어디를 가도 이렇게 많은 팬을 만날 수 있어 우리에게 큰 힘이 된다”며 “이번 공연으로 만난 모든 네버랜드들이 지금처럼 계속 웃을 수 있도록 노력하겠다. 앞으로도 믿어 주시고 함께해 달라”고 소감을 밝혔다.
이번 투어는 아이들의 첫 일본 투어다. 지난 4일과 5일 사이타마 슈퍼 아레나에서 투어 포문을 열었고, 지라이온 고베 아레나에서 화려한 피날레를 장식했다. 19일 공연은 온라인으로 생중계되면서 글로벌 팬들도 투어의 성대한 마지막을 함께하며 의미를 더했다.
아이들은 앞서 일본 NHK 대표 인기 음악 프로그램 ‘베뉴 101’ 출연과 ‘서머 소닉 2025’ 무대에 이어 첫 일본 아레나 투어까지 성공적으로 마무리하며 현지에서 독보적인 존재감을 입증했다.
