사진제공=SM엔터테인먼트

24일 소속사 SM엔터테인먼트(041510)에 따르면 키는 오는 9월 26일부터 28일까지 3일간 서울 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 ‘2025 키랜드: 언캐니 밸리’(2025 KEYLAND : Uncanny Valley를 개최한다.이번 공연은 키가 지난해 9월 개최한 앙코르 콘서트 ‘2024 키랜드 온 : 앤 온 〈#〉’204 KEYLAND ON : AND ON 〈#〉‘ 이후 1년 만에 선보이는 새로운 공연인 만큼 높은 관심이 기대된다.더불어 이번 공연의 티켓 예매는 멜론티켓에서 진행하며, 8월 1일 오후 8시 팬클럽 선예매, 4일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.한편, 키는 오는 8월 11일 정규 3집 ’헌터‘(HUNTER)를 발표하고 컴백한다.

(서울=뉴스1)