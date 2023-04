이기광이 ‘프레데터(PREDATOR)’ 트레일러를 공개했다.4일 0시 이기광은 공식 유튜브 채널에 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘프레데터’의 컴백 트레일러 영상을 게재했다.트레일러 영상은 검은색 레이스 안대로 눈을 가린 채 그랜드 피아노 앞에 앉아 있는 이기광의 모습으로 시작한다. 이어 안대를 벗은 이기광의 몸을 타고 불나방이 지나간다. 함께 ‘불꽃 날개를 가진 불나방, 멀리 거미줄을 향해 날아간다’는 영어 문구가 나타난다.영상 말미에는 이기광의 몸짓과 함께 ‘I’m religious. 네게 취해 I‘m religious. Oh, Just for the night’라는 신곡 음원의 일부가 예고됐다.이기광의 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘프레데터’는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.[서울=뉴시스]