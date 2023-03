NCT 태용, 파리 패션위크 빛낸 비주얼…전세계 취채진에 ‘관심’

태용

태용

NCT 태용(에스엠엔터테인먼트 소속)이 파리 패션위크를 빛냈다.태용은 3일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 로에베 2023 F/W 컬렉션 쇼에 한국 남자 아티스트로는 유일하게 초청을 받아 자리를 빛냈다.이날 태용은 크림 컬러의 레더 재킷과 블랙 레더 팬츠, 첼시 부츠를 매치한 감각적인 룩으로 등장, 단연 돋보이는 비주얼과 세련된 스타일링, 매력적인 애티튜드를 선보이며 글로벌 패션계의 이목을 집중시켰다.특히 태용은 패션쇼장 등장부터 쇼가 끝난 후 백스테이지까지, 가는 곳마다 전 세계 취재진 및 패션 관계자들에게 둘러싸여 스포트라이트를 받았다. 쇼에 집중한 멋진 모습으로 프론트 로우도 장식해 독보적인 존재감을 드러내기도 했다.더불어 태용은 이날 현장에 참석한 수많은 모델, 배우들로부터 사진 촬영 요청을 받았으며, 로에베의 크리에이티브 디렉터 조나단 앤더슨(Jonathan Anderson), 영화 ‘콜 미 바이 유어 네임’(Call Me by Your Name)의 감독 루카 구아다니노(Luca Guadagnino) 등 유명 인사들과도 만나 다양한 이야기를 나눠 눈길을 끌었다.한편 태용이 속한 NCT 127은 지난 1월 발표한 리패키지 앨범 ‘에이요’를 포함한 정규 4집 누적 판매량이 320만 장을 돌파, 2연속 트리플 밀리언셀러에 등극하며 강력한 파워를 증명한 바 있다.(서울=뉴스1)