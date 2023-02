아이브, 오늘 ‘더 프롬 퀸즈’ 개최…단체 콘셉트 포토 공개

스타쉽엔터테인먼트

스타쉽엔터테인먼트

걸그룹 아이브(IVE)의 첫 팬 콘서트가 막이 오른다.아이브는 지난 10일 공식 SNS를 통해 ‘아이브 더 퍼스트 팬 콘서트 <더 프롬 퀸즈>’(IVE THE FIRST FAN CONCERT 〈The Prom Queens〉)의 단체 콘셉트 포토를 공개했다.사진 속 아이브는 럭셔리한 샹들리에가 눈부신 공간에서 6인6색 ‘프롬 퀸’의 자태를 빛내고 있다. 서양의 하이틴 스쿨을 연상케 하는 프레피룩 스타일링으로 이번 팬콘의 콘셉트를 제대로 구현해 내 이목을 집중시킨다.앞서 각자의 매력이 돋보이는 개인 콘셉트 포토를 공개하며 팬들의 시선을 사로잡은 아이브는 무결점 단체 비주얼로 환상의 시너지를 발산하며 금일 열리는 팬 콘서트의 기대감을 고조시키고 있다.이와 함께 11일 공식 SNS에 ‘Are you ready? We are ’The Prom Queens‘라는 문구와 함께 멤버들이 손을 모아 꽃을 만들고 있는 사진을 공개해 첫 팬 콘서트에 대한 설렘을 더 배가시켰다.데뷔 첫 팬 콘서트인 ’더 프롬 퀸즈‘는 아이브와 다이브(팬덤명)만의 달콤한 프롬 파티에서 ’2023 최고의 프롬 퀸‘을 찾아가는 콘셉트로 꾸며진다. 특히 오직 팬콘에서만 공개하는 스페셜 무대들은 물론 다채로운 게임을 선보이며 팬들과 잊지 못할 추억을 쌓을 예정이다.한편 아이브의 첫 번째 팬콘 ’더 프롬 퀸즈‘는 11일 오후 6시 공연을 시작으로 12일 오후 5시 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린다. 12일 공연은 ’비욘드 라이브‘(Beyond LIVE)를 통해 온-오프라인에서 개최된다.(서울=뉴스1)