‘파친코’ 美 고담어워즈 작품상…주인공 김민하 연기상 후보로 참석

애플TV 파친코 포스터

김민하 / 사람엔터테인먼트 제공

한국을 배경으로 만든 미국 드라마 ‘파친코’가 고담어워즈 작품상을 수상했다.지난 28일 (현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제32회 고담어워즈(The Gotham Awards)에서 애플TV+(플러스) 드라마 ‘파친코’가 쟁쟁한 경쟁작들을 제치고 획기적인 시리즈-40분 이상 장편 부문(Breakthrough Series over 40minutes)의 트로피를 거머쥐며 작품성을 인정받았다.‘고담어워즈’는 미국 최대의 독립영화 지원단체 IFP(Independent Filmer Project)가 후원하는 시상식으로, 아카데미 시즌의 시작을 알리는 권위 있는 행사이다.작품상을 받은 ‘파친코’는 지난 3월 애플TV로 공개되었으며, 금지된 사랑에서 시작되는 이야기로 한국과 일본, 그리고 미국을 오가며 전쟁과 평화, 사랑과 이별, 승리와 심판에 대한 잊을 수 없는 연대기를 그리는 작품이다.‘파친코’ 주인공 김민하는 신작 시리즈 부문 우수연기상(Outstanding Performance in a new series) 후보에 올라 시상식에 참여했다. 김민하는 연기상 수상에는 실패했지만, ‘파친코’의 작품상 수상에 총괄 제작자 수 휴와 포옹하며 기쁨을 나눴다.한편 ‘파친코’는 시즌2 제작에 한창이며, 주인공 김민하는 ‘파친코’와 함께 영화 ‘폭로’에 출연한다.(서울=뉴스1)