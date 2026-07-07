카드없는 전기차 충전 시대 앞당긴다… 현대차그룹, 핵심기술 공공개방 선언

기후에너지환경부·한국환경공단과
국내 PnC 통합 인증 체계 구축 합의
케이블만 연결하면 보안 인증부터
대금 정산까지 원스톱으로 처리
국내 전기차 충전 생태계의 편의성을 한 단계 끌어올릴 기술적 토대가 마련됐다. 전기차를 충전기에 연결하기만 하면 번거로운 절차 없이 인증과 결제가 완료되는 기술이 정부 주도의 통합 시스템으로 확장된다.
현대차그룹은 기후에너지환경부, 한국환경공단과 손잡고 서울 용산구에 위치한 럭키컨퍼런스에서 국내 전기차 플러그 앤 차지(PnC) 인증 체계 마련을 위한 협력 관계를 구축했다고 밝혔다. 이번 합의에 따라 현대차그룹은 그동안 축적해 온 핵심 기술과 운영 자격을 공공에 대가 없이 넘겨주기로 결정했다.
이날 협약식에는 정규원 현대차그룹 EV인프라전략실장, 박판규 기후에너지환경부 탈탄소녹색수송혁신과장, 홍철규 한국환경공단 친환경모빌리티처장 등 실무 책임자들이 참석해 세부 협력 방안을 논의했다.
플러그 앤 차지는 전동화 차량에 충전선만 연결하면 가입자 확인부터 전력 공급, 비용 정산까지 전 과정이 자동으로 수행되는 국제 표준 방식이다. 충전용 회원 카드나 실물 신용카드를 단말기에 일일이 인식시켜야 했던 기존 방식과 차별화된다. 특히 차량과 기기가 서로 암호화된 보안 신호를 주고받는 형태를 취하기 때문에 이용자가 안전하고 간편하게 전력을 공급받을 수 있다는 장점이 있다.
그러나 지금까지는 개별 자동차 제조사와 충전 사업자마다 서로 다른 인증 규격을 사용하는 바람에 호환성 확보가 어려웠고, 이는 기술 보급과 전기차 이용자들의 편의성을 저해하는 걸림돌로 작용해 왔다.
이번 공조는 이 같은 규격 파편화에 따른 불편을 해소하고, 보다 다양한 거점에 해당 기술을 이식하기 위해 추진됐다. 협약에 따라 현대차그룹은 지난 2021년부터 축적하고 운영해 온 관련 인증서 및 발행 권한을 기후에너지환경부에 무상으로 넘긴다.
이를 넘겨받은 한국환경공단은 국산과 수입 브랜드를 막론하고 누구나 범용적으로 활용할 수 있는 정부 통합 인증 전산망을 설계할 계획이다. 주무 부처인 기후에너지환경부는 해당 공공 시스템이 시장에서 차질 없이 작동하고 안착할 수 있도록 행정적·정책적 지원을 전담한다.
전산망 연동이 완료되면 현대차와 기아, 제네시스 이용자뿐만 아니라 해당 규격을 도입한 국내외 모든 전기차 차주들이 전국 각지의 충전 거점에서 표준화된 간편 서비스를 이용할 수 있게 된다. 이는 국내 무공해차 보급 속도를 앞당기는 촉매제가 될 것으로 전망된다.
현대차그룹 관계자는 국내 모든 전기차 이용자가 차별 없는 편리함을 경험할 수 있도록 오랜 기간 다듬어온 기술을 개방하기로 했다며, 공공 전산망과의 유기적인 결합을 통해 국내 전기차 충전 인프라가 세계적인 수준으로 도약할 수 있도록 지속해서 협력하겠다고 전했다.
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