에프엘오토코리아, 신형 링컨 네비게이터 국내도입… ‘초대형 럭셔리 SUV’ 시장공략

북미 시장 선도해 온 플래그십 모델 완전변경 거쳐 상륙
상하 분할식 테일게이트와 48인치 스크린으로 거주성 강화
6기통 트윈터보 엔진 및 가변 서스펜션 조합으로 주행 품질 조율
국내에는 최상위 등급인 블랙 레이블 단일 기종으로 판매 개시
에프엘오토코리아가 링컨의 최상위 수입 SUV(스포츠유틸리티차량)인 올-뉴 링컨 네비게이터를 국내 시장에 선보였다. 지난 1997년 북미 시장에서 첫선을 보인 이후 초대형 고급 SUV 영역을 구축해 온 모델로, 한국에는 지난 2021년 4세대 기종이 도입된 바 있다. 이번에 수입된 차량은 5세대 완전변경 모델로, 내외관 디자인을 다듬고 편의 사양을 대폭 보강했다.
외형은 직선 위주의 대형 그릴과 이를 가로지르는 광선 형태의 조명을 배치해 전면부의 부피감을 키웠다. 문을 열 때 조명이 순차적으로 켜지는 기능이 앞뒤 램프에 적용됐으며, 측면에는 22인치 고광택 알루미늄 휠을 장착해 현대적인 분위기를 냈다.
적재 공간에는 이 기종 최초로 위아래가 따로 열리는 분할식 테일게이트가 채택됐다. 하단 문짝은 최대 227kg의 하중을 견딜 수 있도록 설계되어, 적재 편의성을 높이는 동시에 야외 활동 시 걸터앉는 공간으로 활용할 수 있다. 외장 색상은 회색, 흰색, 검은색 등을 포함해 총 6가지로 구성됐다.
실내에는 운전석 전면을 감싸는 48인치 대형 화면과 11.1인치 제어 패널이 들어갔다. 운전자가 전방에서 시선을 떼지 않고도 주행 정보를 읽을 수 있도록 디스플레이 위치를 높였고, 스티어링 휠의 위아래를 평평하게 깎았다. 마감재로는 천연 우드 트림과 고급 가죽을 사용했다.
1열 좌석은 최대 30방향으로 조절이 가능하며, 마사지와 통풍 기능을 지원한다. 2열 독립 시트 역시 전동 조절과 편의 기능을 갖췄다. 정차 상태에서 시트 각도와 조명, 향기, 음향을 연동해 휴식을 돕는 기능도 포함됐다. 음향 시스템은 차량 내부에 28개의 스피커를 유기적으로 배치한 오디오가 담당한다.
동력계는 3.5ℓ V6 트윈터보 가솔린 엔진과 10단 자동변속기가 조합됐다. 최고출력 446마력, 최대토크 70.5kg·m의 성능을 내며, 구동력을 배분하는 사륜구동 방식과 노면 충격을 걸러내는 가변 감쇠 서스펜션이 탑재됐다.
안전 사양으로는 방향지시등 작동 시 사각지대를 화면으로 보여주는 기능과 교차로 좌회전 시 대향차를 감지하는 기술이 추가됐다. 이외에도 차로 유지 보조, 전방 충돌 방지 등 주행 보조 시스템이 기본 적용됐다.
이윤동 에프엘오토코리아 대표는 공간의 안락함을 최우선으로 고려한 모델이라며, 이동과 정차를 가리지 않고 높은 안정감을 제공할 것이라고 설명했다.
차량은 국내에 블랙 레이블 단일 등급으로 출시된다. 판매 가격은 1억6150만 원으로 책정됐다.
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