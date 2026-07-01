“모발-두피도 피부처럼 관리” 진화하는 홈헤어케어 상품

[영올드&] 두피 건강-모발 볼륨-손상 케어 등
중장년층, 헤어 상품들 적극 구입
업계, 기능성 제품으로 매출 신바람
탈모와 두피 관리 등 헤어 케어에 관심을 갖는 ‘영올드(Young Old·젊은 노인)’가 늘어나며 유통업계도 관련 상품군 강화에 나서고 있다. 두피·모발도 피부처럼 관리하려는 ‘스키니피케이션(Skinification)’ 바람 속에 중장년층은 두피 건강, 모발 볼륨, 손상 케어 등을 위한 제품 구입에 적극 나서고 있다.
6일 애경산업은 자사 손상 케어 전문 브랜드 ‘케라시스 오일렉스’의 더블이펙트 라인의 매출이 전년 대비 34% 증가했다고 밝혔다. 이 제품은 탈모 증상 완화와 손상 모발 케어를 동시에 제공하는 복합 기능성 헤어케어 제품으로, 최근 주부 및 중장년층 여성을 중심으로 구매하는 비율이 높아진 것으로 알려졌다.
중년 여성의 헤어 볼륨과 윤기 관리 수요를 반영한 ‘케라시스 케라마이드 트리트먼트’도 성장세를 이어가고 있다. 극손상모, 가는 손상모, 반곱슬 모발 등 다양한 모발 고민에 맞춘 세분화 전략을 통해 전년 대비 매출이 128% 증가했으며, 누적 판매량은 458만 개를 넘어섰다.
이 같은 수요 확대에 유통업계는 중장년층을 겨냥한 홈 헤어케어 상품 강화에 나섰다. GS샵은 지난해 주문액 79억 원을 기록한 기능성 샴푸 브랜드 ‘공주부양’과 일본 프리미엄 헤어 브랜드 ‘리파’의 두피 브러시를 결합한 특별 상품을 선보였다. 두피 케어에 익숙지 않은 중장년 소비자들이 샴푸와 두피 마사지를 동시에 할 수 있도록 올인원 홈케어 제품으로 만든 것이다.
특히 시간과 비용 부담 없이 집에서 관리하려는 중장년층 소비자가 늘어나면서, 홈쇼핑 업계는 기능성을 앞세운 프리미엄 헤어케어 상품 확대에 나서고 있다. 롯데홈쇼핑은 탈모 기능성 브랜드 ‘그래비티’의 신제품을 단독으로 선보였다. 이 제품은 해양 미세조류 유래 PDRN(미세조류에서 추출한 비동물성 DNA 성분)과 독자 기술을 적용해 탈모 증상 완화뿐 아니라 두피 케어와 모발 손상 방지 기능까지 강화한 것이 특징이다.
이커머스 업계도 관련 수요를 겨냥하고 있다. 롯데온은 여름철 두피 열감과 유분 관리 수요 증가에 맞춰 라보에이치, 아베다, 르네휘테르 등 프리미엄 헤어케어 제품을 중심으로 한 기획전을 12일까지 진행한다. 남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 “기온 상승과 함께 피부 진정과 수분 관리, 두피 케어에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “여름철 수요가 높은 인기 브랜드 상품을 다양한 혜택과 함께 준비한 만큼 합리적인 쇼핑 기회가 될 것”이라고 말했다.
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