서울 전셋값 급등에…신규-재계약 보증금 8000만원 차이

서울 아파트 전세 매물 부족으로 전셋값이 오르면서 신규 계약과 재계약 보증금의 격차가 전용면적 59㎡ 아파트 기준 약 8000만 원까지 벌어졌다. 시세를 따르는 신규계약과 기존 보증금과 비슷한 수준에서 결정되는 재계약 간 가격차가 커지고 있는 것이다.
6일 부동산 플랫폼 직방이 2일까지 신고된 국토교통부 실거래가시스템을 분석한 결과, 올해 서울 아파트 전용면적 59㎡ 전세 신규 계약과 재계약의 보증금 차이가 1월 3500만 원에서 6월 7750만 원으로 두 배 이상으로 증가했다. 분석은 동일 단지·동일 면적에서 신규 계약과 재계약이 모두 이뤄진 거래를 대상으로 했다. 전세보증금은 동일 단지·동일 면적의 거래 중앙값을 기준으로 비교했다.
서울 아파트 전용 59㎡의 전세 신규 계약 보증금은 5억 원에서 5억4750만 원으로 4750만 원 올라 같은 기간 4억6500만 원에서 4억7000만 원으로 500만 원 늘어난 재계약 보증금보다 상승 폭이 컸다.
전용 84㎡의 전세 신규 계약과 재계약 보증금 차이는 1월 4375만 원에서 6월 8000만 원으로 2배가량 확대됐다. 신규 계약 보증금은 같은 기간 6억5625만 원에서 7억 원으로 4375만 원 상승했지만 재계약은 6억1250만 원에서 6억2000만 원으로 750만 원 오르는 데 그쳤다.
신규 계약의 전세보증금 부담이 커지면서 재계약 비중도 높아지는 모습이다. 실제 서울 전세 신규 계약 비중은 1월 52.6%에서 6월 45%로 하락했다. 같은 기간 재계약 비중은 47.4%에서 55%로 증가하며 4월 이후 3개월 연속 신규 계약 비중을 웃돌았다.
김은선 직방 빅데이터랩장은 “신규 계약은 현재 시세가 빠르게 반영되는 반면 재계약은 계약갱신청구권 사용 시 임대료 증액이 제한되는 등 기존 계약 조건의 영향을 받아 격차가 커지고 있다”며 “전셋값 강세가 이어지는 동안에는 신규 계약과 재계약 간 전세보증금 격차 확대와 재계약 선호 현상이 당분간 지속될 것으로 전망된다”고 말했다.
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