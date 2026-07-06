현대차가 쏘아 올린 로봇공학의 미래… ‘아틀라스’ 월드컵 무대 뒤흔들었다

브라질·노르웨이전 휴식 시간 중 보스턴 다이나믹스 ‘아틀라스’ 전격 등장
유명 축구선수 세리머니 재현 후 심판에게 시합용 공 건네는 임무 완수
CES 2026 공개 모델 기반으로 복잡한 경기장 환경 극복하며 기술력 증명
영상 캠페인 및 다큐멘터리 연계해 단순 기술 시연 넘어선 산업적 가치 모색
미국 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 월드컵 16강전 경기장. 브라질과 노르웨이의 전반전 경기가 끝나고 선수들이 퇴장하자, 관람객들의 시선이 선수 입장 통로로 향했다. 환호 속에 모습을 드러낸 것은 사람이 아닌 보스턴 다이나믹스의 이족보행 휴머노이드 로봇 아틀라스였다. 현대차가 전 세계 축구 팬들이 지켜보는 대형 스포츠 무대에서 로봇 기술의 현재와 발전 가능성을 직접 증명해 보였다.
현대차는 5일 진행된 월드컵 16강전 하프타임 행사에서 아틀라스가 심판에게 시합용 공을 전달하는 시연을 마쳤다고 전했다. 이날 아틀라스는 통로에서 걸어 나와 해리 케인, 엘링 홀란드, 마테우스 쿠냐, 손흥민 등 세계 정상급 선수들의 상징적인 득점 세리머니를 차례로 선보였다. 이어 정밀한 제어 능력을 바탕으로 심판에게 다가가 후반전 경기구를 안전하게 건넸다.
이번 무대에 오른 로봇은 올해 1월 CES 2026에서 실물 디자인이 최초로 공개됐던 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델이다. 이전까지는 주로 연출된 브랜드 영상 등을 통해 제한적으로 움직임이 공개됐으나, 다수의 돌발 변수가 존재하는 실제 경기장에서 관람객들에게 현장 시연을 펼친 것은 이번이 처음이다. 통제되지 않은 야외 환경에서 정해진 복합 동작을 흔들림 없이 수행했다는 점에서 기술적 진보를 이뤄냈다는 평가가 나온다.
아틀라스가 등장해 임무를 수행하고 퇴장하기까지의 과정에는 고도화된 소프트웨어 기술이 집약됐다. 인간의 유연한 움직임을 로봇의 기계적 구조에 맞춰 변환하는 리타겟팅 기술과 수천 회의 가상 모의실험을 거친 강화 학습, 그리고 모든 관절을 하나의 유기체처럼 제어하는 전신 제어 기술이 적용됐다. 이를 통해 로봇은 기계적인 뻣뻣함 없이 자연스럽고 안정적인 균형 감각을 보여줬다.
이번 시연은 단순히 볼거리를 제공하는 수준을 넘어, 스포츠와 공연, 현장 운영 등 다양한 영역에서 로봇 기술이 실제로 융합될 수 있음을 확인시켰다.
이 프로젝트는 현대차가 진행 중인 글로벌 브랜드 캠페인 미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)의 일환이다. 현대차는 앞서 공개한 캠페인 영상들을 통해 아틀라스가 축구 동작을 습득하는 과정을 직관적으로 묘사하며 대중의 호기심을 자극한 바 있다. 오는 7일에는 영국 BBC와 협업한 다큐멘터리 필름 트레이닝 그라운드를 추가로 선보여 기술적 도전 과정을 상세히 공개할 예정이다.
지성원 현대차 브랜드마케팅본부 부사장은 이번 행사에 대해 상상 속의 미래가 이미 현실에서 작동하고 있음을 보여주기 위한 시도였다고 설명했다. 지 부사장은 인간 중심의 기술을 일상과 자연스럽게 결합해 로보틱스가 인류의 발전을 돕는 동반자라는 사실을 소통해 나가겠다고 덧붙였다.
보스턴 다이나믹스의 로봇 행동 정책을 총괄하는 알베르토 로드리게스 디렉터 역시 이번 시연이 실제 산업 현장에 도입되는 인공지능(AI) 학습 기술을 토대로 구현됐다고 짚으며, 보다 많은 이들이 첨단 로봇 공학의 가치를 체감할 수 있도록 혁신을 지속하겠다는 뜻을 밝혔다.
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