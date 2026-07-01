국내 첫 농림위성 내일 발사… 3일마다 한반도 농경지 관측

스페이스X 로켓에 실려 우주로
독자 기술로 개발된 국내 최초의 농림 특화 위성이 우주로 발사된다. 한반도 전역을 3일마다 관측해 농지 조사, 농산물 수급 관리 등에 필요한 데이터를 제공한다.
농지 조사-농산물 수급 등 활용
5일 농림축산식품부에 따르면 7일 오후 4시 10분(현지 시간 7일 0시 10분) 미국 반덴버그 우주군 기지에서 차세대 중형 위성 4호인 농림위성이 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’에 실려 발사된다. 발사 이후 약 2시간 22분이 지나면 발사체에서 분리되고, 이후 31분 뒤 노르웨이 스발바르 지상국과 첫 교신을 시도한다.
농림위성은 한국 최초의 독자 농림 특화 위성이다. 해외 위성 의존도를 낮추기 위해 우주항공청과 농촌진흥청, 산림청이 공동 개발했다. 해상도 5m, 관측 폭 120km, 3일 주기로 한반도 전역을 정기적으로 촬영할 수 있다. 농작물 및 산림 자원 생육 판별에 유리한 5개 분광 밴드를 탑재해 국내 농림업 구조에 맞는 관측이 가능하다.
농식품부는 농림위성을 농지 이용 실태 조사와 공익직불제 이행 점검에 활용할 계획이다. 예를 들어 인공지능(AI)으로 위성 사진을 분석해 미경작지, 시설지, 임야, 판단 보류 필지 등을 선별한 뒤 점검이 필요한 곳에 현장 조사를 나서는 식이다. 재배 품목 등 경영체 정보도 상시 검증해 부정 수급을 차단한다.
농산물 수급 관리에도 농림위성이 쓰인다. 채소처럼 수급이 민감한 작물의 재배 면적과 벼, 콩 등 식량 작물의 생육 상태를 상시 수집해 생산량을 예측하고 급격한 가격 변동에 선제적으로 대응할 방침이다. 병충해 등 이상 징후도 빠르게 발견할 수 있다.
농림위성은 발사 후 고도 약 888km 궤도에서 4개월간 초기 운영을 거친 뒤 내년 상반기(1∼6월)부터 본격적으로 임무를 시작한다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
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