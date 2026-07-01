SKT “2035년까지 최대 15GW 규모 AI 데이터센터 조성”

울산 1호 시작 영남-서남권에 거점
SK텔레콤이 SK그룹의 인공지능(AI) 인프라 구축을 주도하며 최대 15GW(기가와트) 규모 데이터센터를 조성한다. AI 인프라 설계 역량을 토대로 한국을 아시아 데이터센터 허브로 키운다는 구상이다.
“한국을 亞 AI 인프라 허브로 육성”
SK텔레콤은 정부가 추진하는 ‘AI 3강’ 전략과 지역 균형 발전 기조에 맞춰 대규모 AI 데이터센터(DC)를 구축한다고 5일 밝혔다. 세계적으로 AI 데이터센터 공급이 부족한 가운데 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력, 안정적인 전력망, 대규모 운영 경험을 갖춘 한국이 경쟁력을 확보할 수 있다고 본 것이다. 실제로 빅테크들의 AI 인프라 투자는 빠르게 늘고 있다. 아마존은 올해 약 2000억 달러 규모의 설비투자(CAPEX) 계획을 내놨다.
SK텔레콤은 아마존웹서비스(AWS)와 함께 짓는 울산 1호 데이터센터(1GW)를 시작으로 인프라를 단계적으로 확대한다는 계획이다. 이후 영남권에 2GW, 서남권에 1GW 규모의 AI 데이터센터를 조성해 5GW 규모의 AI 데이터센터를 2029년부터 단계적으로 오픈한다. 이를 2035년 15GW까지 늘려 나갈 방침이다.
SK텔레콤은 이번 데이터센터를 경부고속도로와 초고속인터넷의 뒤를 잇는 국가적 혁신 인프라로 키우겠다는 구상이다. 정재헌 SK텔레콤 대표는 “정부·산업계·지역사회와 긴밀히 협의해 대한민국이 아시아의 핵심 AI 인프라 허브로 성장하는 데 기여하겠다”고 강조했다.
김재형 기자 monami@donga.com
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