코스피, 급반등에 매수 사이드카 발동… 장중 8000선 회복

코스피 지수가 3일 오후 급반등세를 보이며 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 전날 폭락 하루만에 8000선을 회복했다.
한국거래소는 3일 오후 1시 47분 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다고 공시했다. 코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속하는 경우 발동된다.
이날 코스피 지수는 전날보다 1.20% 상승한 7739.75로 거래를 시작했다가 개장 직후 하락 전환했다.
지수는 장중 한때 7378.10까지 밀리기도 했다.
이후 오전 10시 경 반등을 시작해 상승 폭을 확대하며 오후 1시 39분 8000선을 재돌파했다.
오후 2시 반 현재 삼성전자는 전날보다 8% 이상, SK하이닉스는 12% 이상 올랐다.
코스피는 최근 롤러코스터식 급등락세를 보이고 있다.
전날 코스피는 7.89% 급락해 7648.09에 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 각각 9.06%, 14.57% 하락했다.
송유근 기자 big@donga.com
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