카카오 임금협상을 네이버 노조 지회장이 한다…IT업계 황당한 교차 교섭

카카오 노사 교섭에서 최종 교섭대표가 네이버 노동조합 지회장이었던 것으로 알려졌다. 경쟁사 노조 대표가 회사의 민감한 정보를 들여다보고 있었다는 논란이 제기된다.
2일 정보기술(IT) 업계와 노동계에 따르면 민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합 산하 IT·게임업계 지회들은 교섭에서 타 사업장 지회장을 교섭 대표로 지정하는 방식을 운영해 오고 있다.
이 때문에 카카오 노사 교섭에서는 최종 교섭대표가 네이버 지회장이 된다. 반대로 네이버 노사 교섭은 최종 교섭대표가 카카오 지회장이 맡는다는 얘기다.
이에 대해 노조 관계자는 “민주노총 화섬식품노조는 기업별 노조의 한계를 극복하기 위해 만들어진 산별노조”라며 “산별노조의 단협 체결권은 위원장에게 있는데, 위원장이 모든 교섭에 참여할 수 없기 때문에 통상 다른 기업 소속 간부에게 교섭권 위임이 이뤄진다”고 설명했다.
또 민감 정보 유출과 관련해선 “노사가 긴밀히 논의해야 할 사안이 있는 경우에는 같은 기업 소속의 노사만 참여하는 실무 단위 논의를 진행한다”며 “지금까지 이와 관련된 보안 문제가 발생한 적은 없다”고 했다.
이에 앞서 카카오 노조는 성과급제 등을 둘러싸고 사측과 갈등을 빚으며 지난달 10일 반일 파업, 지난달 29일 전일 파업을 단행한 바 있다.
박재명 기자 jmpark@donga.com
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