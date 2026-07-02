“떠나기 전 쇼핑 한 번에”… 신세계免, 인천공항T1 ‘원스톱 쇼핑존’ 리뉴얼

신세계면세점이 인천공항 제1터미널 패션·라이프스타일 매장을 오픈 이후 2년 6개월 만에 전면 리뉴얼했다. 공항 여행객을 겨냥해 카테고리를 재편하고 브랜드를 확대해 고객 유입을 늘린다는 전략이다.
신세계면세점은 제1터미널 11번 게이트 인근에 ‘여행 원스톱 쇼핑존’을 선보인다고 2일 밝혔다. 쇼핑존에는 40여 개 단독 브랜드를 포함해 총 110여 개 브랜드들이 모였다. 공항 이용객이 출국 전 필요한 상품을 편리하게 둘러보고 구매할 수 있도록 구성했다.
매장은 아이웨어(선글라스·패션 아이웨어), 여행용품(스윔웨어·여행용 캐리어·편의용품), 패션의류(캐주얼·스윔·리조트웨어), 액세서리(가방·패션잡화), 디지털(이어폰·모바일 액세서리·전자기기), 기프트(K-기프트·캐릭터 상품) 등 6개 카테고리로 나눴다. 각 카테고리는 여행 준비 상품과 스타일링 아이템을 한 동선에서 둘러볼 수 있도록 연계 배치했다.
신규 브랜드도 대폭 확대했다. 여행용품 전문브랜드 브랜든을 비롯해 티켓투더문, 미야앤솔, 우포스, 핏플랍, 킨, 마스마룰즈, 솔로투어리스트 등 여행 수요와 잘 맞는 라이프스타일 브랜드를 새로 들였다. 이와 함께 발렌티노, 아웃도어프로덕트, 마쥬, 올세인츠 등 패션 선글라스 라인업도 확대했다.
이 밖에 국립중앙박물관 문화상품 등 K-콘텐츠 기반 상품 구성도 강화했다. 최근 백꾸(가방 꾸미기) 트렌드를 반영해 브랜드별 인기 키링 모아둔 ‘키링클럽 존’도 마련했다.
신세계면세점 관계자는 “이번 리뉴얼은 공항 이용객의 쇼핑 동선과 소비 흐름을 반영해 여행 필수 아이템과 인기 라이프스타일 브랜드를 한 공간에 집약한 것이 가장 큰 특징”이라며 “앞으로도 신세계면세점에서만 만날 수 있는 단독 브랜드와 차별화된 콘텐츠를 지속 확대해 탑승 전 가장 먼저 찾는 공항 쇼핑 명소로 자리매김하겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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