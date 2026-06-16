CJ대한통운 시스템 내재화… ‘AI 풀필먼트 플랫폼’ 도약

[2026 K-모빌리티 테크 어워드] K-MTA 테크기업
㈜아이니네트웍스가 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ 스마트 물류 솔루션 부문에서 수상했다. 2011년 설립 이후 물류 디지털 전환(DX) 분야에 집중해 온 전문기업으로 기술력과 사업 성과를 동시에 인정받은 결과다.
스마트 물류 솔루션 부문
아이니네트웍스의 경쟁력은 통합 풀필먼트 솔루션 ‘숍이지 3.0’에 있다. OMS(주문관리)·WMS(창고관리)·PMS(상품관리) 등 핵심 물류 시스템을 단일 플랫폼으로 통합해 물류 현장의 운영 효율을 크게 끌어올렸으며 CJ대한통운 등 국내 대표 물류사들의 시스템 인프라 내재화를 성공적으로 완수하며 기술력을 입증했다.
글로벌 역직구 주문 접수부터 해외 판매 플랫폼 연동, 현지 배송 관리까지 전 과정을 하나로 잇는 ‘크로스보더 이커머스 플랫폼’도 구축했다. 오리온·인터로조 등 업종을 가리지 않는 다양한 기업을 지원하며 토털 SCM(공급망 관리) 파트너로서의 입지를 다졌다.
아이니네트웍스는 중대재해처벌법 대응 솔루션과 ESG 기반 유럽 디지털 제품 여권(DPP) 솔루션으로 규제 변화에 선제 대응 중이다. 또 AI 에이전트를 탑재한 차세대 플랫폼 ‘숍이지 4.0’ 출시와 SaaS(서비스형 소프트웨어) 확장도 앞두고 있어 중소기업의 해외 물류 접근성도 넓혀갈 계획이다.
이번 수상에서는 K모빌리티와 연계한 라스트마일 물류 플랫폼 고도화와 물류·이커머스 생태계 전반의 디지털화를 동시에 이끈 점이 높이 평가됐다.
박종한 대표는 “AI 기반 스마트 물류 솔루션으로 물류 산업의 디지털 전환을 더욱 가속화하겠다”고 말했다.
안소희 기자 ash0303@donga.com
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