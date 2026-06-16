이기종 드론-로봇 하나로… 통합 관제의 새 지평 열다

㈜모빌리티원이 ‘2026 K-모빌리티 테크 어워드’ 드론·로봇 플랫폼 혁신 부문에서 수상했다.
2022년 설립된 모빌리티원은 이(異)기종 드론·로봇을 통합 운영하는 관제 플랫폼 M1UCS를 자체 기획·설계·개발해 드론·로봇 플랫폼 혁신의 새로운 기준을 제시하고 있다. 단일 드론 운용의 한계를 넘어 다중 드론 동시 운영, 대면적 정밀 항공측량, 3D 모델 생성, 대규모 공장 정기 정찰, 실내 시설 점검 등 산업 특화 서비스를 상용화하며 현장의 패러다임을 바꿨다. 설립 3년 만에 이룬 성과라는 점에서 기술 경쟁력이 더욱 돋보인다.
AI 활용을 통한 소프트웨어 개발 효율성 50% 향상, 방글라데시 지사 설립을 통한 해외시장 개척, 기업부설연구소 운영과 특허 확보로 기술 내재화와 사업 확장 기반을 공고히 다지고 있다.
스마트시티·스마트물류·공공안전 분야의 디지털 전환에 기여하며 드론 배송·순찰·긴급구조 서비스의 실증 운용 경험도 꾸준히 축적하고 있다. 미국 시장을 2차 타깃으로 설정하고 글로벌 파트너십 확대를 통해 K드론·로봇 기술의 세계화에 박차를 가하는 한편 스마트팩토리 분야의 수요 대응 역량을 강화하며 드론·로봇 플랫폼의 산업 적용 범위를 꾸준히 넓혀가고 있다. 창업 초기의 도전 정신과 빠른 기술 고도화 속도가 K드론 산업의 새로운 가능성을 보여주고 있다.
류현욱 대표는 “이기종 드론·로봇 통합 플랫폼으로 산업 현장의 디지털 전환을 이끄는 글로벌 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.
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