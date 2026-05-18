삼표그룹, 지역 레미콘사와 ‘안전 상생’… 화성공장 안전 현장 견학

삼표그룹 계열사 삼표산업은 지난 8일 경기 화성공장에서 ‘수원·화성 레미콘 협의체’ 회원사를 대상으로 안전 현장 벤치마킹 행사를 열었다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 지난 2월 출범한 협의체 활동의 일환으로 김도형 경기지방고용노동청장과 안전보건공단 관계자, 수원·화성 권역 24개 레미콘 제조사 관계자 50여 명이 참석했다.
행사는 브리핑과 현장 순회로 구성됐다. 브리핑에서는 자기규율 예방체계 구축 사례와 위험성 평가 운영 방식이 소개됐다. 특히 현장 근로자가 직접 참여하는 위험성 평가 방식과 실제 재해 감소로 이어진 사례들이 참석자들의 관심을 끌었다고 한다. 이후 현장 순회에서는 레미콘·몰탈 제조 설비를 돌아보며 추락·끼임 방지 시설과 안전 표지판 등 실제 적용 사례를 확인했다.
배경에는 중대재해처벌법 시행 이후 달라진 업계 환경이 있다. 레미콘 업계는 설비·운송·하역 전 과정에서 산업재해 위험 요소가 상존하는 구조적 특성상 안전 관리 부담이 특히 크다. 법 시행 초기에는 개별 기업 단위 대응이 주를 이뤘지만, 중소 레미콘사들은 인력과 전문성 부족으로 체계적인 안전 시스템을 갖추는 데 어려움을 겪어왔다. 이에 따라 최근에는 지역 단위 협의체를 구성해 우수 사업장의 노하우를 공유하고 공동 대응 체계를 구축하려는 움직임이 확대되고 있다. 이번 벤치마킹도 그 일환으로, 삼표산업 같은 대형사가 안전 관리 모델을 제시하고 지역 중소사들이 이를 현장에 적용하는 방식이다.
김도형 경기지방고용노동청장은 “삼표산업의 사례가 지역 레미콘 업계 전반으로 확산돼 안전 문화가 자리 잡길 바란다”고 전했다. 김환수 삼표산업 최고안전책임자(CSO)는 “안전 노하우를 업계와 공유하고 협의체와 협력해 무재해 사업장 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
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