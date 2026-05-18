페르소나AI, 과기정통부 ‘생성AI 선도 인재 양성 사업’ 주관기관 선정

페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)가 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원이 추진하는 ‘생성AI 선도 인재 양성 사업’의 주관기관으로 선정됐다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 생성형 인공지능 분야의 핵심 인재를 체계적으로 양성하고, 산업 수요에 부합하는 실전형 연구개발 역량을 강화하기 위해 마련된 국가 전략 프로젝트다.
페르소나AI는 ‘고성능 경량 H-MoE 경량 파운데이션 모델 기반 On-Local 다도메인 생성형 AI 시스템 개발’을 사업 주제로 제시하고, 고려대학교, 중앙대학교, 가천대학교와 함께 컨소시엄을 구축한다.
이번 사업에서 페르소나AI는 기업 주관기관으로서 생성형 AI 파운데이션 모델 API와 연구용 데이터를 제공하고, 한국어 특화 소형 언어모델(sLLM), 멀티모달 특화 sLLM, 온디바이스 영상 생성 AI 기술을 기반으로 한 핵심 기술 개발을 이끈다.
공동연구개발기관인 대학들은 각 연구 프로젝트별 R&D 수행을 맡아 논문 및 기술 성과를 도출하고, 성과 발표회 개최와 우수 연구자 선발을 통해 학생들의 현장 참여와 연구 역량 강화를 지원한다.
연구는 △사실성 기반 한국어 고성능 경량 LLM RAG 생성 AI 기술 개발 △온로컬 경량 LLM 기반 유저 맥락 인지 및 도메인 에이전트 기술 개발 △디스플레이 특성 기반 온디바이스 경량 생성형 AI 영상 최적화 기술 개발 등 세 가지 핵심 프로젝트로 구성된다.
페르소나AI 관계자는 “이번 사업을 통해 한국어 중심의 경량 생성 AI 기술 경쟁력을 확보하고, 실제 산업 현장에서 활용 가능한 온디바이스 AI 솔루션을 구현할 것”이라며 “산학 협력을 기반으로 글로벌 수준의 생성 AI 인재를 양성하는 데 기여하겠다”고 밝혔다.
한편, 생성AI 선도 인재 양성 사업은 산업계와 학계의 긴밀한 협력을 통해 기술 개발과 인재 양성을 동시에 추진하는 것이 특징으로, 향후 국내 생성형 AI 생태계 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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