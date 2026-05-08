자비스, 각형 X-ray 검사기·파우치 검사장비 수주 …“배터리 사업부문 매출 확대 모멘텀 기대”

2차전지 X-ray 검사 솔루션 역량 입증…글로벌 배터리 시장 공략 가속화
X-ray 검사장비 기업 자비스(대표 김형철)가 글로벌 배터리 제조사로부터 배터리 각형 X-ray 검사기 및 파우치 검사기를 수주했다고 8일 밝혔다.
회사 측은 “자비스의 배터리 검사기는 고해상도 X-ray 이미징과 AI 기반 결함 판정 알고리즘을 결합해 검사할 수 있다”면서 “이번 수주는 자비스의 2차전지 X-ray 검사 기술력을 인정받은 것으로, 배터리 사업부문 매출 확대의 모멘텀이 될 것으로 기대된다”고 전했다.
업계에 따르면 글로벌 2차전지 시장은 전기차 보급 확대와 에너지 저장 시스템(ESS) 수요 급증으로 연평균 20% 이상의 고성장이 예상된다. 또한 배터리 품질 및 안전성에 대한 기준이 갈수록 엄격해지면서, 전공정 X-ray 검사장비 시장 역시 빠른 속도로 확대되고 있다.
자비스 관계자는 “우리 회사는 배터리 검사장비 외에도 반도체 3D AXI, 식품·제약 이물 검출기 등 전 산업 분야를 아우르는 X-ray 검사 솔루션 기업으로의 도약을 가속화하고 있다”며 “기술 혁신과 품질 신뢰성을 바탕으로 글로벌 넘버원 X-ray 검사 솔루션 기업의 비전을 반드시 실현하겠다”고 강조다.
한편, 자비스는 지난 3월 열린 인터배터리 2026 어워즈에서 독자 개발한 회전광학계 기반 고속 3D CT 배터리 검사장비로 수상한 바 있다. 향후 자동차 배터리팩, ESS 모듈 등으로 검사 대상을 확대하며 국내외 배터리 업체들과의 협력 관계를 지속적으로 강화할 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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