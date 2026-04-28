“고수익 보장” 믿은 5060…가짜 핀플루언서에 퇴직금까지 털렸다

최근 50~60대 중·장년층을 중심으로 핀플루언서(금융 인플루언서)를 사칭한 불법 금융투자 사기 피해가 확산한 것으로 나타났다. 특히 퇴직자금을 투자했다가 피해를 본 사례가 많다. 최대 피해금액은 3억8000만 원에 달했다.
28일 금감원에 따르면 최근 도입한 인공지능(AI) 기반 실시간 감시체계를 활용해 핀플루언서 불법 금융행위를 24시간 365일 실시간 감시 체계로 전환했다.
금감원은 관련 점검·분석 결과 ▲핀플루언서 사칭 불법 금융투자업자 ▲금융회사 사칭 투자사기 ▲채널 매입 후 불법 리딩방 운영 등 3가지 유형의 핀플루언서 관련 위법행위 정황을 확인했다.
● 5060 노린 ‘가짜 핀플루언서’…평균 피해액 1억8000만 원
핀플루언서 사칭 불법 금융투자업자들은 유명 핀플루언서 영상을 도용해 가짜 채널을 개설하거나 이름을 사칭하는 것으로 나타났다. 이들은 메신저·댓글 등을 통해 앱설치 링크나 사이트 주소를 게시해 불법 리딩방으로 유도한다.
주요 피해자는 ‘5060 중·장년층’으로 나타났다.
올해 금감원에 접수된 관련 제보·민원 건수는 총 17건으로, 이 가운데 12건이 50~60대에서 주로 피해가 발생했다.
퇴직자금을 투자하는 경우가 많아 평균 피해금액은 1억 8000만원에 달하는 것으로 집계됐다. 피해 금액은 2500만 원부터 3억 8000만 원까지 다양하게 분포했다.
● 금융사 사칭·채널 매입까지…불법 리딩방 유인
또 금융회사가 참여하는 투자 프로젝트로 소개하거나, 금융회사를 사칭한 홈페이지를 제작하는 방식으로 투자금을 편취한 뒤 잠적하는 사례도 적발됐다.
구독자 수가 많은 유튜브 채널 매입 후 테마 종목 추천 영상 게시한 후, 불법 리딩방 유인하는 방식도 확인됐다. 해외 스포츠나 게임 등 주식과 무관한 인기 채널을 매입한 뒤 테마주 추천 영상으로 바꿔 영상 하단에는 휴대전화 번호를 남겨 “무료 종목 추천”, “자료 제공” 등의 명목으로 리딩방에 유인한 뒤 비용을 요구하거나 1대1 투자상담을 권유한 정황이 포착됐다.
● “고수익 보장하면 의심”…금감원, 투자자 주의 당부
금감원 관계자는 “유튜브 채널, 댓글 등을 통해 리딩방 가입을 권유하는 사람이 사칭 핀플루언서인지 여부를 반드시 확인해야 한다”며 “고급 정보를 제공한다고 하거나 원금보장, 고수익 등을 언급하는 경우 사기일 가능성이 매우 높다”고 말했다.
또 “제도권 금융회사 사칭 범죄가 성행하고 있으니 타인 명의 계좌는 절대 이용하지 말고 금융회사 임직원 여부를 확인해야 한다”며 “SNS를 통해 광고를 하는 업체가 불법업자인지 먼저 확인하고 의심되면 즉시 거래를 중단해야 한다”고 당부했다.
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