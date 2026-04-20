더욱 정교해진 ‘더 글렌리벳 스몰배치’… 두 번째 컬렉션 3종 한정 출시

20일 페르노리카코리아에 따르면 이번에 국내에 선보이는 더 글렌리벳 스몰배치2 컬렉션은 17년, 19년, 20년 등 총 3종이다.
더 글렌리벳은 지난해 선보인 ‘더 글렌리벳 스몰배치1’ 컬렉션의 뜨거운 반응에 힘입어 스몰배치2 컬렉션을 선보이게 됐다.
스몰배치2 컬렉션은 위스키 원액을 경험할 수 있도록 물에 희석하지 않는 캐스크 스트렝스(Cask Strength)로, 냉각 여과 과정을 거치지 않는 논 칠 필터(Non-Chill-Filter) 방식으로 만들어졌다. 특히 더 글렌리벳의 캐스크 마스터 케빈 밤포스(Kevin Balmforth)와 그의 팀이 연구 끝에 더 글렌리벳의 특징은 살리면서도 제품별로 특색 있는 풍미를 구현했다.
스몰배치2 17년은 퍼스트 필 아메리칸 오크 배럴 하나로 숙성해 풍미를 극대화했다. 19년은 퍼스트 필 아메리칸 오크 배럴·퍼스트 필 셰리 버트·세컨드 필 엑스-스카치 배럴 총 3가지 캐스크의 조화로 탄생, 최근 국내 위스키 마니아들 사이에서 주목도가 높은 셰리 캐스크를 더해 풍미를 끌어올렸다. 20년 스몰배치는 퍼스트 필 아메리칸 오크 배럴·세컨드 필 엑스-스카치 배럴·세컨드 필 아메리칸 오크 호그스헤드의 조합으로 과일의 풍미를 한껏 느낄 수 있다.
페르노리카 코리아의 마케팅 총괄 미겔 파스칼(Miguel A. Pascual) 전무는 “캐스크 스트렝스의 강렬함과 셰리 캐스크의 감미로운 깊이로 꿀·초콜릿·과수원 과일이라는 세 가지 전혀 다른 풍미의 세계를 구현한 스몰배치2는 그 혁신과 도전정신이 집약된 컬렉션이라고 자부한다”고 말했다.
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