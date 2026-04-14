[2026 대표브랜드대상]알로에스테, 친환경 자연 유래 성분으로 저속노화 관리

알로에스테는 베리류에서 추출한 자연 유래 성분을 사용해 피부 안정성을 높인 제품으로 민감한 피부도 트러블 걱정 없이 관리할 수 있다.
정제수 대신 에센스 원료인 라벤더수를 전 제품의 베이스로 사용하여 피부 진정과 테라피 효과를 높이는 차별화된 피부 솔루션을 제시하고 있다.
건강 화장품 개발을 위해 알로에스테는 전문 연구진과 협업하고 있으며, ‘중국산 원료는 단 1%도 사용하지 않는다’는 경영 철학을 바탕으로 원료 선별에 신중을 기한다.
피부 면역세포 활성화와 보습에 도움 되는 알로에는 미국 농림부(USDA)가 인정한 유기농 알로에를 사용하고, 저속노화의 핵심 성분인 항산화 성분도 친환경 신소재를 사용하여 주름과 탄력관리에 도움을 주고 있다.
대표제품인 ‘네추럴 스킨케어 100’은 미국산 유기농 알로에 추출물 100%에 콜라겐, 히알루론산, 15종 식물성 추출물 등을 함유하여 즉각적인 진정 작용과 함께 진피층까지 수분을 충전하고 증발을 억제해 속보습까지 꽉 채워주는 물광 피부 연출에 효과적이다.
알로에스테의 고기능성 라인은 식물성 4종의 발효 여과물과 3종의 줄기세포 성분, EGF, 펩타이드 복합체, 엘라스틴, 비타민C,E 등 첨단 신소재로 구성돼 노화 고민을 집중적으로 케어한다. 탄력, 주름, 모공 등 주요 피부 트러블을 한 번에 관리할 수 있어 중장년층 소비자에게도 좋은 반응을 얻고 있다.
색조라인인 자외선차단제와 스킨 커버 라인에도 라벤더수와 자연 유래 방부 성분을 적용했으며, 오일에센스 타입의 커버제품에는 보석 파우더와 발효 식물 추출물을 더해 가볍게 밀착되면서도 도자기처럼 광채 나는 피부 표현을 돕는다.
정광숙 그린알로에 회장은 “알로에스테는 현대 여성의 피부 고민인 항노화를 위해 친환경 자연 성분으로 제품을 연구 개발했다”며 “저자극 순수성분으로 명품화장품의 대중화를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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