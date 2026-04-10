한진관광, ‘한진트래블’로 사명 변경

한진관광은 지난 1일부로 사명을 ‘한진트래블(HANJIN TRAVEL)’로 변경하고 브랜드 재정비에 나섰다고 10일 밝혔다.
이번 사명 변경은 올해 8월 창립 65주년을 맞이하는 한진관광이 변화하는 여행 수요와 시장 흐름을 반영해 도약하기 위해 추진됐다. 한진트래블은 기존 관광 중심의 사업 구조에서 벗어나 현대적 여행 트렌드인 경험에 집중하겠다는 의지를 반영한 사명이다. 정형화된 일정에서 탈피해 개인의 취향과 능동적인 활동을 중시하는 시장의 변화를 고려한 결정이다. 한진트래블은 특정 세대에 국한됐던 기존의 브랜드 이미지를 쇄신하고 폭넓은 고객층과 유연하게 소통할 수 있는 현대적인 트래블 브랜드로 거듭나겠다고 밝혔다.
사명 변경에 맞춰 온라인 브랜드 접점도 재정비했다. 기존 ‘kaltour.com’에서 사명과 일치하는 ‘hanjintravel.com’으로 도메인을 변경해 일관성을 높였다. 사용자 경험(UX) 강화에 초점을 맞춘 홈페이지 개편도 진행했다. 카테고리 검색 고도화, 특가 상품 및 홈쇼핑 연동 등 기능 위주로 구성을 최적화했다. 상품 탐색부터 예약, 결제까지 이어지는 과정을 대폭 간소화해 고객 편의성도 극대화했다.
서비스 품질 향상을 위해 현장 인력의 명칭과 역할도 재정의했다. 기존의 ‘투어리더’를 ‘여행매니저’로 변경하고, 인솔을 넘어 여행 전 과정에서 고객의 경험을 관리하고 불편을 해결하는 역할을 강조했다. 전문 인력을 통해 여행의 완성도를 높이겠다는 방침이다.
한진트래블 관계자는 “새로운 사명은 고객에게 꿈꾸던 그 이상의 감동을 전달하겠다는 약속을 담고 있으며, 변화하는 여행 패러다임에 맞춰 한진트래블만의 차별화된 가치를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.
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