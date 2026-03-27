OCI홀딩스, ‘반도체 슈퍼사이클 대응’ 조직개편·사장단 인사… 김유신 부회장 등 2명 승진

OCI주식회사 사업부 내 판매 전담 조직 신설
“반도체 슈퍼사이클 밀착 대응 및 수익 극대화”
통합 컨트롤타워 체제 가동… 스페셜티 중심 전략 투자
OCI홀딩스는 4월 1일을 기준으로 조직개편과 사장단 인사를 단행한다고 27일 밝혔다. 첨단소재 중심 미래 핵심사업 역량을 제고한다는 취지다. 김유신 OCI홀딩스 사장(OCI주식회사 CEO 대표이사)은 부회장으로, 이수미 OCI홀딩스 전무(OCI홀딩스 COO 대표이사)는 사장으로 승진했다.
이에 따라 사업회사인 OCI주식회사는 정밀소재사업본부와 기초소재사업본부 등 기존 2개 사업부 체제에서 고객사 중심 판매 전담 조직을 독립부서로 재편했다. 이를 통해 반도체 슈퍼사이클에 더욱 밀착 대응하고 배터리 소재와 전도성 카본블랙 등 스페셜티 사업에 관한 업무 효율과 수익을 극대화한다는 방침이다.
신설된 고객솔루션사업팀은 성과 중심 인사 원칙에 따라 그룹 내부에서 검증된 전문 영업인력을 배치한다. 데이터 기반 객관성과 글로벌 시장 분석 등을 바탕으로 새로운 판매 전략과 사업 기회를 지속 모색해 회사 이익과 성장에 이바지한다는 계획이다.
OCI중앙연구소는 고기능 소재 연구실과 차세대 소재 연구실, 반도체 소재 연구실, 기반 기술 연구실, R&D인프라부 등을 신설한다. 신규 반도체 소재와 카본 소재, 기반 기술 개발 등 연구 특성이 반영된 연구실 조직으로 전면 재편한다. 신설 및 재편된 고객솔루션사업팀과 OCI중앙연구소는 신사업 발굴과 R&D 역량 강화 분야에서 시너지를 극대화할 수 있도록 고객사 협업을 강화하고 경영진의 전략적 투자와 주요 의사결정에 필요한 인사이트를 제공하게 된다. 지난 1983년 설립된 OCI중앙연구소는 지난 40여 년간 축적해온 R&D 데이터와 전략 노하우를 기반으로 급변하는 글로벌 시장 환경 속에서 스페셜티 중심 미래 기술 확보와 고부가가치 제품 개발을 위한 그룹 전초기지 역할을 수행한다.
이와 함께 OCI홀딩스는 사장단 인사를 단행하고 통합 컨트롤타워를 가동한다. OCI홀딩스 관계자는 “첨단소재 기업으로 전면적인 체질 개선에 속도를 낸다는 방침”이라고 말했다.
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