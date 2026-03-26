多양하고 변덕스러운 봄 날씨 ‘심술’… 高기능성 재킷-트레일 러닝화로 극복

[Leisure& DA스페셜]노스페이스
드라이벤트 소재와 심실링 적용
비-바람 강한 ‘몬테라 재킷’ 선봬… 활동성 높은 ‘고프코어 룩’ 활용
엘리트 선수들 ‘6000마일 테스트’… 벡티브 컬렉션 러닝화 속속 출시
본격적인 봄 시즌을 맞아 트레킹과 하이킹은 물론 트레일러닝과 주말 캠핑까지 다양한 아웃도어 활동을 즐기는 이들이 급증하고 있다. 하지만 봄은 일교차가 크고 갑작스러운 비와 바람 등 날씨 변화가 심해 신체를 안전하게 보호하고 쾌적함을 오래 유지시켜 주는 의류와 신발 준비가 필수적이다. 영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 ‘노스페이스’는 변화무쌍한 봄 날씨에 대응해 방수, 방풍, 투습 등 기능성이 우수하고 가벼우면서도 쾌적한 착용감까지 제공해주는 아웃도어 신제품을 다채롭게 선보였다.
고기능성 드라이벤트 소재로 비바람에도 흔들림 없이
노스페이스가 올봄 새로 선보인 ‘몬테라 재킷’은 고기능성 드라이벤트 소재에 심실링을 적용했다. 여기에 방수 지퍼, 밑단 스트링, 소매 벨크로, 후드 스트링을 더해 봄철 아웃도어 활동에서 갑작스럽게 만날 수 있는 비와 바람에 대응이 가능하다. 안감에 부드러운 터치감의 소재를 더해 장시간 아웃도어 활동에도 쾌적함을 유지시켜 준다. 재킷 앞쪽에 2개의 체스트 포켓이 있어 아웃도어 활동에 필요한 다양한 소지품을 손쉽게 보관하기 좋다. 남녀 모두에게 어울리는 절제된 컬러 블록 디자인을 적용해 세련된 멋을 제공하며 여성용 재킷은 트렌디한 세미 크롭 기장으로 출시해 체형 보완 효과도 있다.
함께 출시된 ‘포티스 재킷’은 2.5 레이어 드라이벤트 소재를 적용해 방수, 방풍, 투습 기능이 뛰어나다. 우수한 경량성은 물론 하이넥 구조의 후드 일체형 설계에 밑단 스트링, 소매 밸크로, 후드 스트링 등 디테일을 더해 봄철 아웃도어 활동은 물론 장마철까지 쾌적하게 착용하기 좋다. 군더더기 없는 스타일과 세련된 단일 컬러 디자인에 스티치 디테일 포인트와 2웨이 지퍼를 더해 활동성 높은 고프코어 룩으로도 활용하기 좋다.
기술력으로 최상의 퍼포먼스를 돕는 ‘벡티브 컬렉션’
최근 러닝 열풍과 함께 관심이 높아진 트레일러닝 관련 신제품도 새봄을 맞아 속속 출시되고 있다. 노스페이스의 ‘벡티브 컬렉션’ 시리즈는 글로벌 노스페이스 소속 엘리트 선수들이 2년 동안 6000마일(약 9656㎞) 이상의 거리를 직접 달리며 테스트를 진행해 2021년 탄생한 고기능성 트레일러닝화다. 고강도 아웃도어 활동에서 최상의 퍼포먼스를 이끌어 낼 수 있게 뛰어난 추진력과 안정성을 제공해 매 시즌 꾸준한 인기를 얻고 있다. 올 시즌 대표 제품인 ‘벡티브 엔듀리스 4’는 평지 훈련부터 실제 대회까지 활용 가능한 모델로 도심 러닝에서도 착용할 수 있는 전천후 러닝화다. 3D 형태의 TPU 플레이트를 적용해 고난도 트레일 지형에서도 뛰어난 추진력과 측면 안정성을 제공하고 서피스 컨트롤 밑창을 통해 높은 접지력과 경량성을 느낄 수 있다. 또한 초경량 드림 중창을 적용해 압도적인 피팅감을 느낄 수 있어 트레일러닝에 입문한 이들도 착용하기 적합하다.
국내 트레일러닝 최강자인 김지섭 선수(노스페이스 애슬리트팀)와 ‘울트라러닝의 살아 있는 전설’로 불리는 같은 팀 심재덕 선수 등 아웃도어 전문가들이 선호하는 최상급 테크니컬 라인인 ‘서밋 시리즈’의 대표 제품 ‘서밋 벡티브 프로 3’도 주목할 만하다. 카본 플레이트에 고성능 TPU 리사이클 플레이트를 더한 이중 플레이트 구조와 초경량 드림 중창을 적용해 고속 주행 시 안정성 있는 착용감을 느낄 수 있다. 노스페이스는 벡티브 컬렉션 고유의 뛰어난 테크놀로지를 적용해 트레일은 물론 로드 러닝과 트레이닝까지 아우를 수 있는 ‘벡티브 포워드’와 ‘벡티브 베르사’도 올봄 첫 출시했다.
영원아웃도어 관계자는 “야외 활동이 본격화되는 봄철을 맞아 변화무쌍한 기온 변화와 다양한 아웃도어 환경에 대응할 수 있는 고기능성 제품에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “고유의 기술력에 일상에서 활용 가능한 트렌디한 디자인을 더해 기능성과 활용도를 모두 높인 노스페이스 신제품들과 함께 더 많은 분이 새봄을 활기차게 보내시길 바란다”고 말했다.
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