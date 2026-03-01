정기선 회장, 함정·중형선사업부 찾아 현장점검

정기선 HD현대 회장이 HD현대중공업 함정·중형선사업부를 찾아 인공지능(AI) 및 로봇 시스템 도입 현황을 점검했다. 통합법인의 새로운 핵심 부서인 이곳에서 그룹이 2030년까지 추진 중인 ‘스마트 조선소’ 구축이 잘 이뤄지고 있는지 확인하기 위해서다. HD현대는 정 회장이 16일 울산 HD현대중공업 울산조선소 함정·중형선사업부를 찾았다고 18일 밝혔다. 지난해 12월 통합법인 출범 이후 첫 방문이다. 앞서 통합 과정에서 기존 특수선사업부가 이 사업부로 개편됐다. 정 회장은 “(이 사업부가) 통합법인의 핵심이자 미래 경쟁력의 원천”이라며 기대를 드러냈다.
정 회장은 이날 방문에서 스마트 조선소 구축 진행 상황을 확인했다. AI·로봇 기반 자율 제조 시스템 적용이 추진 중인 현장부터 휴머노이드 로봇 실증, 자율 이동형 전동레일 협동로봇 운영 현황 등을 점검했다. 특히 선박 설계 도면과 생산 공정을 연동한 디지털 트윈 기술 적용 현장에 관심을 보인 것으로 전해졌다. 이는 도면대로 배가 잘 만들어지는지, 장비는 정상 작동하는지 등을 가상공간에서 시뮬레이션, 제어하는 기술이다. 정 회장은 현장 담당자에게 “(이를 통해) 비숙련자도 숙련자 수준의 (생산) 품질을 구현할 수 있느냐”고 물었다고 한다. 이어 정 회장은 사업부 직원들에게 “생산 자동화와 디지털 전환을 성공적으로 이끌어 달라”고 당부했다.
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