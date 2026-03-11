AI로 구현한 고난도 사극 스토리…모픽(Morphic), 캐릭터 일관성·실시간 협업 기술 공개
모픽(Morphic), AI로 완성한 한국 사극 ‘문라이트 베일’ 공개
올인원 영상 AI 플랫폼 모픽(Morphic)이 세계 최초로 한국 사극을 소재로 한 오리지널 AI 영화 ‘문라이트 베일’을 공개했다고 밝혔다.
이 작품은 조선시대 왕실을 배경으로 정치 권력과 로맨스를 엮은 AI 기반 단편 영화로, 모픽(Morphic) 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다. 제이디 카나니 대표와 모픽(Morphic)의 크리에이티브 팀이 이 영화의 각본과 제작을 담당했다. 기존 AI 콘텐츠가 짧은 클립에 머무르는 경우가 많았던 반면, 이 작품은 몰입감 있는 서사 구조와 캐릭터의 일관성을 구현했다는 평가를 받았다.
이 작품은 한복의 문양과 장신구, 조선시대 궁궐의 디테일 등 시대적 분위기를 정교하게 담아내며 문화적 깊이와 스토리텔링을 동시에 보여준다. 모픽(Morphic)의 AI 기술은 △영화 주요 인물의 얼굴과 스타일을 일관되게 유지하는 캐릭터·스타일 모델 기능 △자연스러운 영상 전환을 위한 이미지-투-비디오 기능 △몰입감을 높이는 립싱크 및 장면 디테일 보완 기능 등을 통해 작품의 완성도를 높였다.
제이디 카나니 모픽(Morphic) 대표는 “이번 작품을 통해 시청자의 감정을 자극하는 스토리를 AI로도 충분히 구현할 수 있음을 입증했다”면서 “모픽(Morphic) 플랫폼의 통합 워크플로우가 창작자와 제작사에게 효율적이고 협업에 특화된 제작 환경을 제공한다”고 강조했다.
모픽(Morphic)은 이번 ‘문라이트 베일’ 공개를 계기로 한국 시장 진출에 박차를 가하고 있다. 또한 영화·드라마·웹툰·게임 산업 전반에서 새로운 창작 표준을 제시하며, 창작자와 스튜디오가 보다 빠르고 효율적으로 서사 중심의 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕고 있다.
