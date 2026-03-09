[DBR/알립니다]‘생성형 AI 마스터 클래스 1기’ 수강생 모집

DBR(동아비즈니스리뷰)이 생성형 인공지능(AI)의 실무 활용 역량을 체계적으로 키울 수 있는 ‘생성형 AI 마스터 클래스 1기’ 수강생을 모집합니다. 생성형 AI는 단순한 정보 제공을 넘어 보고서 작성, 아이디어 도출, 의사 결정 지원 등 기업의 핵심 업무 흐름을 변화시키는 도구로 빠르게 확장되고 있습니다. 본 과정은 복잡한 기술 이해보다 실제 업무 적용 방법에 초점을 맞춘 실습 중심 프로그램으로, 생성형 AI를 처음 접하는 초보자도 단계별 학습을 통해 자연스럽게 업무에 활용할 수 있도록 설계됐습니다. 국내 주요 기업과 다양한 인공지능(AI) 프로젝트를 진행해 온 AI 전문 기업 ‘알고리즘랩스’와 함께 최신 생성형 AI 트렌드와 활용 사례를 학습하고, 업무 자동화, 보고서 작성, 콘텐츠 제작 실습을 통해 AI 기반 업무 혁신 방법을 익힐 수 있습니다. 또한 개인 업무에 바로 적용 가능한 프롬프트 설계와 업무 시나리오 실습을 통해 생성형 AI를 실질적인 업무 파트너로 활용하는 역량을 키워 드립니다. 생성형 AI를 활용해 업무를 더 빠르고 효과적으로 처리하고 싶은 분들의 많은 관심과 참여를 바랍니다.
● 교육 일시: 2026년 3월 12일(목) 오전 10시∼오후 5시 30분
● 교육 내용: 생성형 AI를 활용한 업무 자동화, 이미지·영상 제작, 맞춤형 챗봇 제작 등
