뚜레쥬르, 설 선물용 신제품 출시… 앱 사전예약시 최대 30% 할인

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 설 명절을 맞아 신제품을 출시하고 앱 사전예약 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.
신제품 ‘삼색 카스테라’는 딸기, 바닐라, 녹차 세 가지 맛의 카스테라에 살구잼과 크림으로 상큼함을 더한 제품이다. 색동저고리, 무지개떡이 떠오르는 화사한 색감으로 명절 분위기를 살렸다. ‘조청약과 쌀파운드’는 우리쌀로 만든 파운드 케이크에 조청쌀엿 코팅을 더했고, 약과와 피칸, 아몬드를 넣어 고소한 풍미를 완성했다.
케이크와 선물세트도 선보인다. 2026년 말의 해를 맞아 선보인 ‘2026 유니콘 드림’은 오로라 빛 유니콘 장식이 돋보이는 초코 케이크로, 새해의 희망과 응원의 메시지를 담았다. ‘초코 골드 레이어’는 기존 인기 제품을 미니 사이즈로 재출시한 케이크로, 촉촉한 초코와 모카 레이어 시트 사이에 마스카포네 생크림과 카라멜이 담겼다.
이밖에 ‘곱디고운 하이베어 세트’, ‘다정다감 약과&오란다 세트’, ‘도란도란 휘낭&약과 세트’ 등을 구매할 수 있다.
앱 사전예약 이벤트도 있다. 뚜레쥬르 앱에서 설 선물 제품 사전예약 시 멤버십 쿠폰을 사용하면 최대 30%를 할인받을 수 있다. 사전예약은 내달 12일까지 진행하며, 픽업은 내달 3일부터 15일까지 원하는 매장, 시간에 가능하다.
