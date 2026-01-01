“AX-DX 속도 높여 디지털 자산 생태계 주도권 선점할 것”

“기술이 금융의 질서를 바꾸는 중대한 변곡점에 서 있습니다. 금융의 역사와 패러다임이 송두리째 바뀌는 대전환은 이미 시작됐습니다.”
진옥동 신한금융그룹 회장은 올해 신년사에서 “레거시 금융에 머물면 곧 퇴보”라며 AI 전환(AX)·디지털전환(DX) 가속, 미래 금융 생태계 선점, 내부통제와 소비자 보호 강화를 핵심 과제로 제시했다.
진 회장은 “과거 방식에 머물며 레거시 금융그룹으로 사라질 것인가, 웹 2.0과 웹 3.0을 넘나들며 신한의 존재 이유를 증명할 것인가 먼 미래를 내다보고 돌파구를 찾아야 한다”며 중장기 미래를 타깃으로 그룹 중기 전략 ‘그레잇 챌린지(Great Challenge) 2030’의 본격 실행을 선언하며 도약을 강조했다. 올해의 경영 슬로건도 ‘그레잇 챌린지 2030, 미래 금융을 향한 대담한 실행’을 제시했다.
진 회장은 이를 위해 “AX·DX의 속도를 높여야 한다”며 “AX를 통해 신한의 본원적 경쟁력을 더욱 증강하고 디지털 자산 생태계의 주도권을 확보해야 한다”고 말했다.
또 미래 전략산업 선도를 위해 “은행과 증권의 ‘원 WM’ 체계를 더욱 강화하고 시니어 고객을 위한 차별화된 가치를 만들어야 한다”며 “자산운용의 시너지를 통해 자산 수익성을 높이는 한편 글로벌에서도 확고한 초격차를 만들어가야 한다”고 강조했다.
생산적 금융과 관련해서도 “금융 본연의 기능을 강화하고 새로운 기회를 창출해야 한다”며 “향후 그룹 성장은 자본시장 경쟁력에 달려 있는 만큼 경제에 활력을 불어넣는 투자를 확대하고 혁신 기업들의 동반 성장 파트너로 거듭나야 한다”고 했다. 진 회장은 “산업과 미래의 변화를 꿰뚫어 보는 선구안은 생산적 금융에 필요한 핵심 역량”이라고 덧붙였다.
진 회장은 ‘금융소비자 보호’도 강화해야 한다고 강조했다. 진 회장은 “고객 정보와 자산을 안전하게 보호하고 금융 소외계층을 돕기 위한 방법을 치열하게 고민하고 실천해야 한다”며 “내부통제 강화와 책무구조도의 실효성 있는 구동에도 힘써야 한다”고 당부했다. 진 회장은 ‘앞으로 나아가지 않으면 곧 뒤로 물러나게 된다’는 고사성어 부진즉퇴(不進則退)를 인용하며 “기존의 관성에 멈춰 서 있는다면 미래 금융의 전장에서 살아남을 수 없을 것”이라고 강조했다.
신한금융은 이달 8일부터 10일까지 ‘미래 신한을 위한 담대한 서사’를 주제로 ‘2026년 경영전략회의’를 열었다. 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 진행된 이번 경영전략 회의에는 그룹 경영진 약 250명이 참석했다. 올해는 혁신과 실행력 강화를 위해 예년보다 일정을 하루 더 늘려 2박 3일 동안 진행됐다.
경영전략 회의의 첫 순서는 외부 전문가의 시각에서 바라본 ‘반드시 다가올 금융의 미래’ 강연을 통해 신한이 직면한 위기와 과제를 공유하는 자리였다. 사전 과제로 부여된 ‘나만의 가짜 혁신 보고서’를 바탕으로 참석자들이 직접 경험한 실패 사례를 공유하고 원인을 분석하는 토론이 이어졌다.
참석자들은 자기만의 ‘만다라트(일본 야구 선수 오타니 쇼헤이가 고교 시절 만들어 실천한 계획표)’를 작성하는 시간도 가졌다. 참석자들은 리더로서 ‘나는 무엇을 준비하고, 어떻게 실천해야 하는가’에 대한 고민과 향후 의지를 다졌다. 이어 ‘우리 회사, 진짜 혁신하기’라는 주제로 ‘끝장토론’이 열렸다. 그룹사 최고경영자(CEO)들이 직접 참여, ‘올해 이 혁신만큼은 반드시 추진한다’는 공감대를 형성했으며 마지막 날에는 ‘진짜 혁신 경진대회’가 개최됐다.
진 회장은 이번 경영전략회의를 직접 주재하며 회의를 이끌었다. 진 회장은 “기업시민으로서의 의무를 다한다는 필수 전제하에 기업의 리더는 조직의 미래를 위해 강한 실행력을 발휘해야 한다”라며 “경영진이 혁신의 불씨가 돼 신한의 미래 경쟁력을 높여주길 바란다”고 말했다.
진 회장은 리더들의 주체적 사고와 책임 의식이 중요하다고 강조하며 “기업 시민의 의무를 다한다는 필수 전제하에 기업의 리더는 조직의 미래를 위해 강한 실행력을 발휘해야 한다”고 주문했다.
댓글 0