갤럭시코퍼레이션 최용호 대표, 중국 인민망·증권시보서 집중 조명 받아

AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션(대표 최용호)이 이재명 대통령 경제사절단 자격으로 중국을 방문, 현지 유력 매체인 인민망(人民网)과 증권시보(证券时报)의 집중 조명을 받았다.
인민망은 중국 공산당을 대표하는 핵심 매체로, 2억 명에 달하는 당원 조직의 주요 정보 채널이다. 증권시보는 중국공산당 기관지 인민일보 계열로 중국 자본시장을 다루는 전문지다.
우선 인민망은 갤럭시코퍼레이션의 엔터테크 분야 투자에 주목했다. 특히 최용호 대표가 ‘중국은 갤럭시코퍼레이션 글로벌 전략의 핵심 축’이라고 강조했다며, 중국 파트너사와의 협력을 통해 중국의 하드웨어와 한국의 소프트웨어를 결합해 국제 시장으로 도약할 비전을 제시했다고 보도했다.
이어 “엔터테크 시장은 방대하며 중국 시장 투자는 ‘갤럭시코퍼레이션 차이나’ 설립으로 이어질 것”이라는 최 대표의 발언과 함께, 지드래곤(G-DRAGON)의 ‘위버멘쉬(Übermensch)’ 전시 사례처럼 AR·VR·홀로그램 기술 융합으로 아티스트와 팬 사이의 물리적 한계를 극복하는 엔터테크 비전을 상세히 보도했다.
다음으로 증권시보는 갤럭시코퍼레이션과 중국 기업 스타플러스(Star Plus Legend Holdings Limited, 巨星传奇)가 소유하고 있는 주걸륜(저우제룬, 周杰倫) IP 협력이 중국 시장 진입의 핵심 가교 역할을 할 것이라고 보도했다.
최 대표는 증권시보를 통해 스타플러스를 갤럭시코퍼레이션의 주주이자 전략적 파트너로 지목하며, 양사 협력이 중국 시장 진입 장벽을 낮추는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다. 이어 AI·로봇 등 다양한 분야에서 협력을 확대할 것이며, 양사의 IP, 기술력 결합이 중국 및 글로벌 시장에서 무한한 가능성을 창출할 것이라고 강조했다.
한편, 갤럭시코퍼레이션은 중국 현지 문화와 정서에 맞게 재가공된 ‘현지화 콘텐츠’로 중국 시장 공략에 나선다는 방침이다. 최 대표는 “중국은 기술 혁신력과 도전 정신이 뛰어난 무한한 잠재력을 가진 시장”이라며 “한중 관계 발전을 발판 삼아 갤럭시코퍼레이션의 창의성과 중국 인프라를 결합한 엔터테크 콘텐츠를 선보이겠다”고 포부를 밝혔다.
