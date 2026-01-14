야간 항공편 고객에 1박 무료 혜택… 이랜드파크, 사이판 호텔 프로모션

이랜드파크는 사이판 내 켄싱턴호텔, PIC, 코럴 오션 리조트에서 ‘하파 뉴이어 럭키 나이트’ 프로모션을 1월 31일까지 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 프로모션은 새벽 도착이나 밤 출발 등 야간 항공편을 이용하는 여행객의 일정 부담을 줄이기 위해 기획됐다고 한다. 얼리 체크인과 레이트 체크아웃 혜택을 제공해 도착·출국 시간에 맞춰 객실을 여유롭게 이용할 수 있고 투숙 기간은 3월 31일까지다.
야간 항공편 일정에 맞춘 체크인 체크아웃 서비스가 특징이고 패키지 공통 혜택으로는 객실 1박과 1일 3식 올인클루시브 식사, 공항 픽업·샌딩 서비스 등이 포함된다. 성인 2인 기준 상품으로 성인 1인당 만 12세 미만 아동 1인의 식사도 무료로 제공된다고 한다.
가격은 1박 기준 250달러(세금 포함)부터고 이번 프로모션을 통해 5박 이상 예약 시 1박 무료 혜택을 받을 수 있다고 한다.
또 3박 이상 예약 고객에게는 MRI의 특별 프로그램인 ‘사이판 플렉스’가 제공된다. 사이판 플렉스는 켄싱턴호텔 사이판, PIC 사이판, 코럴 오션 리조트 사이판의 레스토랑과 부대시설을 교차 이용할 수 있는 서비스로 셔틀버스를 통해 이동하며 총 13개 레스토랑과 11개 수영장, 40여 가지 액티비티를 한 번의 여행으로 즐길 수 있다.
켄싱턴호텔 사이판 투숙객에게는 ‘사이판 버킷리스트 투어’ 혜택도 추가 제공된다. 마나가하섬 스노클링, 그로토 투어, 정글 투어, 거북이 호핑 투어 등 사이판 대표 관광과 액티비티 중 원하는 프로그램을 선택할 수 있고 투숙 기간에 따라 3박 시 1개, 5박 시 3개, 7박 시 5개의 투어가 무료로 제공된다.
MRI 관계자는 “야간 항공편 이용 시 체류 시간 손실에 대한 부담을 줄이고자 이번 프로모션을 마련했다”면서 “숙박부터 식사, 관광과 액티비티까지 한 번에 즐길 수 있는 여행 경험을 제공할 것”이라고 말했다.
