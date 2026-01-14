현신균 LG CNS 사장 “2년뒤엔 공장서 로봇이 일할것”

현신균 LG CNS 사장(사진)이 향후 로봇이 투입되는 각종 산업 현장에서 ‘지휘자’ 역할을 맡겠다고 밝혔다.
현 대표는 7일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’에서 기자들과 만나 “각 산업 현장에 맞는 로봇을 선별해 훈련하고, 훈련이 된 로봇을 현장에 투입해 모니터링하는 역할이 중요하다”며 이같이 밝혔다. LG CNS가 직접 로봇을 만들진 않지만, 다양한 기업이 내놓은 로봇에 적합한 임무를 부여하고 현장에서 사람과 로봇, 로봇과 로봇의 협업을 조율하는 역할을 맡겠다는 것이다.
이를 위해 LG CNS는 중국 로봇 기업 유니트리 등 다양한 제조사와 협업 중이라고 한다. 현 대표는 “유니트리 외에 중국 톱3 안에 드는 회사, 미국 로봇 회사와도 협력하고 있다”고 말했다.
현 대표는 로봇이 산업 현장에 적용되는 원년을 2년 뒤로 내다봤다. 그는 “현재 기술 발달 과정을 보면 2년 후에는 많은 생산 라인에 로봇이 투입돼 실질적인 일을 하고 있을 것”이라며 “LG전자에서도 빠른 시일 내에 경쟁력 있는 다양한 로봇들이 나올 것”이라고 말했다.
댓글 0