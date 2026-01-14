릴리 손잡은 엔비디아, 바이오 시장 ‘AI 동맹’ 붐

세계 최대 제약바이오 행사 JPMHC
엔비디아-일라이릴리, 1.4조원 투자… AI 신약 연구소 세워 실험 자동화
삼바, 바이오硏 산하에 ‘AI 랩’ 신설… 오픈AI는 헬스케어 스타트업 인수
“헬스케어 산업은 미국 산업 전체 평균보다 3배 빠른 속도로 인공지능(AI)을 도입하고 있습니다. 약 3000억 달러(약 442조 원) 규모의 제약 연구개발(R&D) 산업의 패러다임은 AI가 완전히 바꿀 것입니다.”
엔비디아가 미 최대 제약사인 일라이릴리와 손잡고 AI 신약연구소를 세운다고 밝히며 제약 바이오의 ‘AI 돌풍’을 예고했다. 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어·라이프사이언스 부문 부사장은 12일(현지 시간) 미국 샌프란시스코 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔에서 개최된 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’에 참석해 이같이 밝혔다.
이날부터 나흘간 열리는 JPMHC는 세계 최대 제약바이오 투자 행사다. 1500여 곳의 제약바이오 기업과 8000여 명의 업계 관계자가 참석하는, 2026년 제약바이오 업계 트렌드를 보여주는 이 자리의 최대 화두는 단연 ‘AI’였다.
엔비디아의 발표를 듣기 위해 관계자 수백 명이 모여 들어 북새통을 이룬 가운데, 파월 부사장은 전 세계 제약바이오 기업 중 시가총액이 가장 큰 일라이릴리와 ‘AI 공동 혁신 연구소’를 설립한다고 밝혔다. 양사는 이를 위한 인프라 구축 및 인재 고용에 5년간 10억 달러(약 1조4600억 원)를 투자한다고 밝혔다. 해당 연구소에는 엔비디아가 올해 하반기(7∼12월)부터 공급하는 최신 그래픽처리장치(GPU)인 ‘베라 루빈’도 투입된다. 이 연구소는 샌프란시스코 베이 지역에 3월 말까지 설립될 예정이다. 엔비디아는 글로벌 의료기기 기업인 서모피셔사이언티픽과도 AI 기반의 실험실 자동화를 위한 협력 관계를 맺었다고 밝혔다.
엔비디아와 두 기업 간 협력의 핵심은 ‘시뮬레이션’을 통한 실험 자동화다. 파월 부사장은 이날 발표에서 “‘챗GPT 모먼트’가 이제 ‘피지컬 AI’에서도 일어나고 있다”며 피지컬 AI가 바이오 분야에 엄청난 진전을 가져다 줄 수 있다고 강조했다. 그간 많은 기업들이 신약 후보물질의 발굴에 활용되는 AI 개발에 집중했다면, 엔비디아는 아예 실험하는 과정 전반을 자동화함으로써 시간과 비용을 크게 절약하겠다는 전략이다. 파월 부사장은 엔비디아의 AI 플랫폼을 활용하는 바이오 제조 자동화 기업인 멀티플라이 랩스의 사례를 들어 “10만 달러(약 1억 원)에 달하던 세포치료제 제조 비용을 3만 달러로 70% 이상 절감했다”고 했다.
바이오 기업과 AI 기업과의 ‘합종연횡’은 제약바이오 업계 전반으로 확산되고 있다. 같은 날 JPMHC에서 발표를 한 노바티스도 구글 딥마인드에서 분사한 AI 신약 스타트업 아이소모픽 랩스와의 협업을 강화할 계획이라고 밝혔다. 배샌트 내러시먼 노바티스 최고경영자(CEO)는 “AI는 신약 후보물질을 최적화하는 데 표준 도구가 됐다”고 했다. 화이자의 앨버트 불라 CEO도 “AI를 우리 사업 전반으로 확장하는 것은 매우 중요하다”며 “AI는 당사가 56억 달러(약 8조2200억 원)의 비용을 절감하는 데 큰 기여를 했다”고 언급했다.
국내 바이오 기업 중 삼성바이오로직스도 바이오연구소 산하에 ‘AI 랩’을 신설했다. 존 림 삼성바이오로직스 대표는 최근 ‘CES 2026’을 방문해 제조AI를 도입해 국내외 생산 공장을 첨단 디지털 공장으로 구축하는 것이 목표라고 밝히기도 했다.
한편 오픈AI도 헬스케어 스타트업인 토치를 6000만 달러(약 884억 원)에 인수했다. 토치는 환자의 건강 데이터를 한곳에 모아 제공하는 플랫폼이다. 오픈AI는 앞서 ‘챗GPT 헬스’ 서비스를 출시했다.
